季節の移ろいに寄り添う、芳醇な香り。“紳士の一級品”「ＧＥＮＤＹ」より期間限定で、「ザ プレミアム ビターキャラメルバー “ショコラ”」 を発売。
「GENDY（ジェンディ）」南青山店は、2025年11月1日から期間限定で販売いたします。
(2025年10月5日より店頭にて予約受付開始）
キャラメルにシングルビーンズ ベネズエラ産 クリオロ種のチョコレートを加え炊き上げ、ローストしたビターキャラメルと合わさり芳醇な大人の香りに。
特別な方への贈り物に、プレミアムなギフトを。1,000箱限定の販売ですので、是非お早めに。
皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。
ザ プレミアム ビターキャラメルバー “ショコラ”（半ダース）
The Premium Bitter Caramel Bar “Chocolate”（a pack of 6 bars）
価格：4,320円（税込み）
◆発売日：2025年11月1日
ご予約：2025年10月5日より受付開始
ご予約方法：店頭またはお電話にてご予約承ります。
【GENDY 南青山店】 Tel. 03-6712-6890
※受付時間は、13時~19時となります。
営業時間は予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承ください。
※無くなり次第終了となります
◆販売店舗：南青山店
◆賞味期限：製造日より2週間(冷蔵)
◆公式ホームページ：https://sucreyshopping.jp/gendy
商品情報
◆ ザプレミアムビターキャラメルバー
The Premium Bitter Caramel Bar（1dozen） 価格：8,640円（税込）
The Premium Bitter Caramel Bar（2dozen） 価格：17,280円（税込）
吟味した素材とレシピで、一本ずつハンドメイドする紳士のための、プレミアムビターキャラメ ルバー。深く深くローストした、ビターキャラメルを、スパイスをきかせたクッキーとともに。 スパイシーな芳香とわずかな塩味が過ぎ去ると、こっくりと濃厚なビターがほどけていく。それはまるで、お気に入りのシガーのように。
※厳選吟味した素材をオリジナルレシピでハンドメイドしているため、 1日限定数量（リミテッドナンバー刻印）にて販売しております。
（1ダース）
（2ダース）
店舗情報
・ GENDY南青山
GENDY南青山
所在地：〒107-0062
東京都港区南青山5-4-40 骨董通り ビルヂング
TEL：03-6712-6890
営業時間：13:00～19:00
※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
・ GENDY銀座
GENDY銀座
所在地：〒104-0061
東京都中央区銀座1-4-4 GINZA104ビル１F
TEL：03-6263-2141
営業時間：13:00～19:00
※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。