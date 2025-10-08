ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』が渋谷・千駄ヶ谷をジャック！のんの鋭い眼差しにSNSでも話題沸騰「めちゃくちゃカッコいい！」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）を毎週月曜日夜8時から無料配信しております。このたび、東京の渋谷と千駄ヶ谷に、『MISS KING / ミス・キング』の広告を掲出いたしました。

「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマです。辛い過去と向き合いながらも史上初の女性棋士目指し、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれます。“盤上のダークヒーロー”となる主人公・国見飛鳥を演じるのは、今年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。そして飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演。さらに、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加ら豪華キャストが勢揃いしています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pv05dutdYKY ]

現在、「ABEMA」にて第2話まで無料配信中の『MISS KING / ミス・キング』ですが、渋谷と千駄ヶ谷にて本作の世界観を表現した広告ジャックを展開中です。渋谷エリアでは、のん演じる飛鳥が立ち向かう“逆境”を表現した“落書き風デザイン”が印象的なポスターを約30箇所に、そしてのんが突如画面に現れ、通行人に向けて将棋の駒を指すインパクトあるムービーが渋谷センター街ヒットビジョンに、それぞれ10月12日まで掲出いたします。このビジョンは渋谷スクランブル交差点からすぐの場所に位置し、道ゆく人々の視線を集めています。さらに渋谷マークシティには本番組の巨大タペストリーも掲出しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

https://x.com/abema_drama/status/1973991407506292809(https://x.com/abema_drama/status/1973991407506292809)

さらに、棋士の対局も行われる「東京・将棋会館」が所在し、将棋の大駒を収めた将棋堂がある「鳩森八幡神社」など街全体で将棋文化を体験できるスポットが点在する千駄ヶ谷の「千駄ヶ谷商店街」では、本作のテーマの一つでもあり、社会的にも注目を集める話題“女性棋士は、誕生するか？”と問いかけるコピーが印象的なフラッグを10月15日まで掲出中です。また北参道にある「駒テラス」には、『MISS KING / ミス・キング』のキャスト9名のサイン入りの駒型モニュメントも展示中です。

▼千駄ヶ谷商店街フラッグ

千駄ヶ谷商店街フラッグ千駄ヶ谷商店街フラッグ

これまで「将棋チャンネル」を通じて、将棋の魅力をお届けしてきた「ABEMA」が、ドラマという新たな形で、日本そして世界に向けてその魅力を発信していきます。日本が誇る伝統文化である“将棋”を舞台に、逆境に立ち向かう女性の生き様を、美しく、そして力強く描いた本格ヒューマンドラマ『MISS KING / ミス・キング』。毎週月曜日の夜8時より無料配信中です。ぜひご覧ください。

◼️SHIBUYA TIMES SQUARE

期間：2025年9月29日(月)～10月12日(日)

◼️渋谷センター街ヒットビジョン

期間：2025年9月29日(月)～10月12日(日)

◼️渋谷マークシティ タペストリー

期間：2025年10月6日(月)～10月12日(日)

◼️千駄ヶ谷商店街フラッグ

期間：2025年10月1日(水)～10月15日(水)

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』概要

2025年9月29日（月）夜8時より無料配信（全 8 話）

トップページ URL：https://abema.tv/video/title/90-2038

本予告映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p450

＜ABEMAで無料配信中！＞

第1話：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p11

第2話：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p22

＜次回、第3話＞

配信日時：2025年10月13日（月）夜8時～

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9uY8cc94ppvXeF

■『MISS KING / ミス・キング』ストーリー

天才棋士【彰一（中村獅童）】のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、

ある時彰一は2人を捨てて出ていってしまう。

母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、

彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。

飛鳥は、藤堂とその恋人【礼子（倉科カナ）】に支えられながら、

復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに－－

しかし、その前に立ちはだかるのは、

彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。

そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。

果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、

"史上初の女性棋士"への道を切り拓くことができるのか。

復讐の先に、彼女が手にするものとは－―

これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

■キャスト

のん

藤木直人

倉科カナ

奥貫薫

森愁斗

鳴海唯

西岡徳馬

山口紗弥加

中村獅童

■スタッフ

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

■『MISS KING / ミス・キング』公式 SNS

公式X：https://x.com/abema_drama

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_missking

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@abema_drama_missking

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA