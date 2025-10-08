NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、大同生命SV.LEAGUE WOMENに所属する大阪マーヴェラス（日本たばこ産業株式会社、兵庫県・大阪府）とコラボレーションし、ヘアゴム「KKOOR（くくーる）」を大阪マーヴェラスのオフィシャルグッズとして、2025-26シーズン開幕となる10月10日（金）より発売いたします。



「KKOOR×大阪マーヴェラス」パッケージ イメージ









「KKOOR」は、NOK初のBtoC商品として2024年2月より発売しています。汗・水に強く、耐久性に優れており、また、髪をしっかり固定しつつ、簡単に外すことができる点が特徴です。発売以来スポーツチームとのコラボレーションを展開しています。オリジナルの「KKOOR」の機能や性能はそのままに、大阪マーヴェラスのチームカラーをイメージした緑と黒の2色2本を1セットにして発売いたします。

■「KKOOR×大阪マーヴェラス」発売概要

・商品構成：チームカラーに合わせた緑・黒のKKOOR 2本セット

・発売日：2025年10月10日（金）

・発売価格：500円（税込）

・発売場所：2025-26大同生命SV.LEAGUE WOMEN 大阪マーヴェラス ホームゲーム

おおきにアリーナ舞洲（大阪府大阪市此花区） オフィシャルグッズショップ

※10月30日（木）より、下記でも発売いたします。

JT VOLLEYBALL ONLINE SHOP

URL：https://www.store.jt-volleyball.com/

■ヘアゴム「KKOOR（くくーる）」について

「KKOOR」は、NOKが開発した新素材のシリコーンゴムと星形の特殊な断面を持ち、髪をしっかり固定しつつ、簡単に外すことができるヘアゴムです。 日常使いやまとめ髪スタイルのベースはもちろん、汗・水に強く、耐久性に優れているため、スポーツ・サウナ・海などでのアクティビティにも最適です。

■NOK株式会社

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。