～冬の沖ドキグッズが登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、10月8日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/4c8dbd
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年10月8日販売商品（全6アイテム）
【アクリルスタンド】沖ドキ！-冬デートver.
【アクリルキーホルダー】沖ドキ！-冬デートver.
【ブランケット】沖ドキ！-ノルディック柄
【湯呑み】沖ドキ！-紅型柄
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331135&id=bodyimage1】
【アクリルスタンド】沖ドキ！-冬デートver.
価格: \1,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure-okidoki-winter.html
「そういえば冬のカナちゃんってどんな格好してるんだろう…？」
そんな想いから新しい沖ドキグッズが誕生しました。
冬のデートをイメージして描き下ろした特別なデザインです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331135&id=bodyimage2】
【アクリルキーホルダー】沖ドキ！-冬デートver.
価格: \777 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring-okidoki-winter.html
冬のデートをイメージした描き下ろしデザインのキーホルダー。
アクリル部分にはラメが入っており、まるで舞い散る雪のよう♪
カナちゃんの新しい魅力に思わずドキッ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331135&id=bodyimage3】
【ブランケット】沖ドキ！-ノルディック柄
価格: \3,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-blanket-okidoki-nordic.html
冬の定番アイテム、ブランケットが早くも登場！
ノルディック柄といえば雪の結晶や幾何学模様が特徴ですが、沖ドキらしくハイビスカスやシーちゃん＆サーくんを散りばめました♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331135&id=bodyimage4】
【湯呑み】沖ドキ！-紅型柄
価格: \1,800 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-yunomi-okidoki-bingata.html
寒い時期には欠かせない湯呑みが久々に登場！
紅型（びんがた）は沖縄の伝統的な染色技法で、南国の美しい自然や文化をモチーフにしているのが特徴。
そんな紅型をイメージし、特別な印刷方法で凹凸のあるデザインに仕上げました。
緑茶はもちろん、沖縄らしくさんぴん茶やうっちん茶を飲んでみてはいかがでしょうか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331135&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
