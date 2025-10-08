GiRLS by PEACH JOHNから新作ブラセットが登場！ホリデームード満載なデザインのノンワイヤーブラや盛りブラなどがラインナップ。

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイ ピーチ・ジョン）は、2025冬の新作コレクションを発売しました。

ホリデーらしいテイストにガーリーな印象のパールやフリルをあしらったトレンド感のあるデザインのブラセットや、人気のノンワイヤーブラなどプチプラで使いやすいブラセットが登場！

WINTER NEW COLLECTION 商品ラインナップ

公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls/GiRLS by PEACH JOHN新作コンテンツページ :https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-girlsbypj-all/GiRLS by PEACH JOHN公式Instagram :https://www.instagram.com/girlsbypj/＠girlsbypj

合わせる服を選ばない、毎日迷わず使えるブラ＆ショーツセット。カップ表面にはダーツ１本だけでアウターに凹凸が映りにくいデザイン。軽い着け心地でほどよく寄せ上げ、自然な高さと丸みのバストに整えます。

「なちゅこれシンプルレースブラセット」

価格：\2,178（本体価格\1,980）

サイズ：B～Eカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10248192210/

カラー：ベージュ（新色）

繊細なストレッチレースを、肩の上までたっぷりと使用したフルカップデザイン。新色として「ブルーグリーン」を発売しました。アンダーバスト部肌側に伸びないテープを配して、バージスラインをキープ。広い面積で包み込み、ラクな着け心地で自然なバストラインに整えます。

「りらこれレーシィノンワイヤーブラセット」

価格：\2,178（本体価格\1,980）

サイズ：BC/DEカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10250611535/

カラー：ブルーグリーン（新色）

大柄のレースを贅沢に使用。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、寄せ上げ、美しくボリュームのあるバストをメイクします。別売りのマッチングのショーツもラインナップしています。

「もりこれ脇高レーシィブラ」

価格：\2,178（本体価格\1,980）

サイズ：A～Eカップ、UB65/70/75

※AカップのみUB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10261051406/

「もりこれ脇高レーシィショーツ」

価格：\1,200（本体価格\1,091）

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10261061403/

カラー: ミント（新色）

中央のレースアップで、谷間の寄せ具合を調節することができます。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、バストをボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする脇高ブラ。別売りのマッチングのショーツもラインナップ。

「もりこれ脇高レースアップブラ」

価格：\2,178（本体価格\1,980）

サイズ:A～Eカップ、UB65/70/75

※AカップのみUB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10275000910/

「もりこれ脇高レースアップショーツ」

価格：\1,078（本体価格\980）

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10275010903/

カラー: ボルドー（新色）

シンプルながら高級感のあるツートーンレースを使用したブラセット。脇高カップ＆幅広サイドベルトで、脇肉をしっかりサポート。バストをボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクします。

「もりこれラッセルレース脇高ブラセットＲ」

価格：\3,278（本体価格\2,980）

サイズ：A～Eカップ、UB65/70/75

※AカップのみUB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320640303/

カラー：ホワイト、チャコール、ピンク（新色）