【第19回U18/第56回U16陸上競技大会】RIKUJO JAPANグッズを販売！
公益財団法人日本陸上競技連盟
2025年10月17日（金）～19日（日）の間、三重県・三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場「第19回U18／第56回U16陸上競技大会」を開催いたします。
＜グッズ販売 INFORMATION＞
大会キャッチコピー「青春、秒で燃えます!!」は105作品の応募の中から決定！
日程：2025年10月17日（金）～19日（日）
2025年10月17日（金）～19日（日）の間、三重県・三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場「第19回U18／第56回U16陸上競技大会」を開催いたします。
先日発表した大会記念グッズに続き、RIKUJO JAPANグッズを販売いたします！
ぜひ、来場記念にお買い求めください！
＜グッズ販売 INFORMATION＞
・販売場所：正面玄関前
・販売時間：10月17日（金）～19日（日）各日10時00分～16時00分まで
・支払方法：現金のみ
【RIKUJO JAPANポロシャツ（S／M／L／XLの4サイズ展開）】
2パターン（記録柄・スパイラル柄）各3,500円（税込）
記録柄
スパイラル柄
【RIKUJO JAPANタオル】
1パターン 2,000円（税込）
【U16U18陸上大会 大会記念グッズ】
数量限定のロングスリーブTシャツ！詳細はこちら（https://www.jaaf.or.jp/news/article/22832/(https://www.jaaf.or.jp/news/article/22832/)）からご確認ください！
【第19回U18／第56回U16陸上競技大会】
大会キャッチコピー「青春、秒で燃えます!!」は105作品の応募の中から決定！
※詳細はこちら（https://www.jaaf.or.jp/news/article/22829/）
日程：2025年10月17日（金）～19日（日）
会場：三重県・伊勢市 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
▼大会情報ページ
https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1977/
▼競技日程
https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1832-3.pdf
▼エントリーリスト
https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1832-4.pdf