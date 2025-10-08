【第19回U18/第56回U16陸上競技大会】RIKUJO JAPANグッズを販売！

公益財団法人日本陸上競技連盟

2025年10月17日（金）～19日（日）の間、三重県・三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場「第19回U18／第56回U16陸上競技大会」を開催いたします。



先日発表した大会記念グッズに続き、RIKUJO JAPANグッズを販売いたします！

ぜひ、来場記念にお買い求めください！

＜グッズ販売 INFORMATION＞

・販売場所：正面玄関前

・販売時間：10月17日（金）～19日（日）各日10時00分～16時00分まで

・支払方法：現金のみ

【RIKUJO JAPANポロシャツ（S／M／L／XLの4サイズ展開）】

2パターン（記録柄・スパイラル柄）各3,500円（税込）

記録柄

スパイラル柄

【RIKUJO JAPANタオル】

1パターン 2,000円（税込）

【U16U18陸上大会 大会記念グッズ】

数量限定のロングスリーブTシャツ！詳細はこちら（https://www.jaaf.or.jp/news/article/22832/(https://www.jaaf.or.jp/news/article/22832/)）からご確認ください！

【第19回U18／第56回U16陸上競技大会】

大会キャッチコピー「青春、秒で燃えます!!」は105作品の応募の中から決定！

※詳細はこちら（https://www.jaaf.or.jp/news/article/22829/）

日程：2025年10月17日（金）～19日（日）

会場：三重県・伊勢市 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場



▼大会情報ページ

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1977/



▼競技日程

https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1832-3.pdf



▼エントリーリスト

https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1832-4.pdf