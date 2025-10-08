釣具メーカーが作った寝袋？DRESS「5WAYヒートシュラフ AIRBORNE」が冬のフィールドを変える

有限会社ライラクス「釣り用の寝袋って、いる？」



そう思っていたスタッフ自身が、今では手放せなくなっているという。



フィッシング＆アウトドアブランド DRESS（ドレス） が発売開始した新製品

5WAYヒートシュラフ AIRBORNE（バッテリー付） は、

釣り人の“寒さとの戦い”から生まれたメバリングやワカサギ釣りなど、冬の釣行を支える防寒ギア。

■ 寒さは敵。だから、釣具メーカーが作った

冬の釣行やキャンプでは、早朝や夜間の冷え込みが大きな壁になる。

「寝袋にくるまってもなかなか暖まらない」という経験は、釣り人なら誰もが一度は味わったはず。



DRESSはそんな現場の声をもとに、

電熱ウェアで培ったヒーター技術とアウトドア設計のノウハウを融合。

過酷な環境でも快適に過ごせる“動ける寝袋”を開発した。

■ 計10か所ヒーター内蔵、3段階温度調整

本体には高品質カーボンファイバーヒーターを10か所に内蔵。

腰や足元など冷えやすい部分を中心に温め、25～45℃の範囲で3段階の温度調整が可能。

付属の10,000mAhモバイルバッテリーで長時間稼働。

また、裏起毛素材で入った瞬間暖かく、肌触りも抜群。

「寒さで体力を削られず、釣りに集中できる」――それがこのギアの最大の価値だ。

■ 5WAY仕様で“1枚5役”

このヒートシュラフがユニークなのは、その変幻自在な5WAY構造だ。

180度展開が可能ブランケットにも収納すればクッションとしても

1.寝袋（シュラフ）：全身を包んで睡眠時の暖かさを確保

2.ブランケット：広げてひざ掛け・肩掛けに

3.大型寝袋：連結して親子やパートナーと共有可能

4.カーペット：テントや車内で床暖代わりに

5.クッション：収納時はふかふかの大型クッションに変化

釣行・キャンプ・登山・車中泊・防災備蓄まで、1つで幅広く対応できる。

■ 見た目も“かわいい”切り替えデザイン

機能だけでなく、デザイン性の高さもポイントだ。

無骨なイメージの寝袋に、

アウトドアアパレルのような切り替え配色を取り入れ、男女問わず使いやすい印象に仕上げた。

「見た目もかわいくて使いやすい」とSNSでも注目を集めそうだ。

■ あらゆるシーンで頼れる“冬の相棒”

夜釣り、冬キャンプ、スポーツ観戦、車中泊、そして災害時の防寒まで。

USB給電対応のヒーターは停電時にも使えるため、非常用アイテムとしても心強い。

専用収納バッグは肩掛け可能なクッション型で、持ち運びにも便利。

■ 製品情報

DRESS 5WAYヒートシュラフ AIRBORNE（バッテリー付）

サイズ：約210×180cm（展開時）

温度設定：25℃／35℃／45℃（3段階）

電源：付属10,000mAhモバイルバッテリー（USB Type-A出力対応）

希望小売価格：\19,800

【DRESSとは】

DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、

2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランド。

実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開。

2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。

以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語といった日本が誇る多種コンテンツとのコラボレーション。

「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、

初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。

また、イラストレーター jbstyle.氏や、人気YouTuber マーシー氏との共同開発商品など、

個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。

釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。

DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。

■会社概要

有限会社ライラクス

フィッシング部門DRESS

本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者 ： 安井 義一郎

・DRESSオフィシャルサイト URL

https://f-dress.jp/

・DRESS公式YouTube

https://www.youtube.com/@DRESSOfficial

・DRESS公式Instagram

https://www.instagram.com/dressfishing/

・DRESS公式X

https://twitter.com/dressfishing

・DRESS公式TikTok

https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok

・DRESS公式Facebook

https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/

・DRESS公式LINEアカウント

https://page.line.me/lgp3657o

【この記事に関する問い合わせ】

担当者：東

TEL：06-6785-0880

オフィシャルE-mail：higashi@laylax.com

担当E-mail：higashi@laylax.com