釣具メーカーが作った寝袋？DRESS「5WAYヒートシュラフ AIRBORNE」が冬のフィールドを変える
そう思っていたスタッフ自身が、今では手放せなくなっているという。
フィッシング＆アウトドアブランド DRESS（ドレス） が発売開始した新製品
5WAYヒートシュラフ AIRBORNE（バッテリー付） は、
釣り人の“寒さとの戦い”から生まれたメバリングやワカサギ釣りなど、冬の釣行を支える防寒ギア。
■ 寒さは敵。だから、釣具メーカーが作った
冬の釣行やキャンプでは、早朝や夜間の冷え込みが大きな壁になる。
「寝袋にくるまってもなかなか暖まらない」という経験は、釣り人なら誰もが一度は味わったはず。
DRESSはそんな現場の声をもとに、
電熱ウェアで培ったヒーター技術とアウトドア設計のノウハウを融合。
過酷な環境でも快適に過ごせる“動ける寝袋”を開発した。
■ 計10か所ヒーター内蔵、3段階温度調整
本体には高品質カーボンファイバーヒーターを10か所に内蔵。
腰や足元など冷えやすい部分を中心に温め、25～45℃の範囲で3段階の温度調整が可能。
付属の10,000mAhモバイルバッテリーで長時間稼働。
また、裏起毛素材で入った瞬間暖かく、肌触りも抜群。
「寒さで体力を削られず、釣りに集中できる」――それがこのギアの最大の価値だ。
■ 5WAY仕様で“1枚5役”
このヒートシュラフがユニークなのは、その変幻自在な5WAY構造だ。
180度展開が可能
ブランケットにも
収納すればクッションとしても
1.寝袋（シュラフ）：全身を包んで睡眠時の暖かさを確保
2.ブランケット：広げてひざ掛け・肩掛けに
3.大型寝袋：連結して親子やパートナーと共有可能
4.カーペット：テントや車内で床暖代わりに
5.クッション：収納時はふかふかの大型クッションに変化
釣行・キャンプ・登山・車中泊・防災備蓄まで、1つで幅広く対応できる。
■ 見た目も“かわいい”切り替えデザイン
機能だけでなく、デザイン性の高さもポイントだ。
無骨なイメージの寝袋に、
アウトドアアパレルのような切り替え配色を取り入れ、男女問わず使いやすい印象に仕上げた。
「見た目もかわいくて使いやすい」とSNSでも注目を集めそうだ。
■ あらゆるシーンで頼れる“冬の相棒”
夜釣り、冬キャンプ、スポーツ観戦、車中泊、そして災害時の防寒まで。
USB給電対応のヒーターは停電時にも使えるため、非常用アイテムとしても心強い。
専用収納バッグは肩掛け可能なクッション型で、持ち運びにも便利。
■ 製品情報
DRESS 5WAYヒートシュラフ AIRBORNE（バッテリー付）
サイズ：約210×180cm（展開時）
温度設定：25℃／35℃／45℃（3段階）
電源：付属10,000mAhモバイルバッテリー（USB Type-A出力対応）
希望小売価格：\19,800
【DRESSとは】
DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、
2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランド。
実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開。
2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。
以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語といった日本が誇る多種コンテンツとのコラボレーション。
「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、
初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。
また、イラストレーター jbstyle.氏や、人気YouTuber マーシー氏との共同開発商品など、
個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。
釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。
DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。
■会社概要
有限会社ライラクス
フィッシング部門DRESS
本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者 ： 安井 義一郎
・DRESSオフィシャルサイト URL
https://f-dress.jp/
・DRESS公式YouTube
https://www.youtube.com/@DRESSOfficial
・DRESS公式Instagram
https://www.instagram.com/dressfishing/
・DRESS公式X
https://twitter.com/dressfishing
・DRESS公式TikTok
https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok
・DRESS公式Facebook
https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/
・DRESS公式LINEアカウント
https://page.line.me/lgp3657o
【この記事に関する問い合わせ】
担当者：東
TEL：06-6785-0880
オフィシャルE-mail：higashi@laylax.com
