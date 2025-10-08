女性専用のマシンピラティススタジオ「Repilates（リピラティス）」イオンモール木更津が2025年11月オープン！

repilates株式会社理学療法の観点から、「姿勢習慣」「症状の改善」など本質的な体の改善をテーマに運営するマシンピラティススタジオ、Repilates株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 岸本祐輔）は、千葉県木更津に、各種マシンを完備した女性専用ピラティス専門スタジオ「Repilatesイオンモール木更津店」を2025年11月15日（土）にオープンします。

快適で長く通いやすい「Repilates」で、ピラティスをライフスタイルに。

Repilatesでは、リフォーマーなどの各種ピラティスマシンを使用したグループレッスンで、年齢とともに感じる、肩こり、腰の重さ、姿勢の崩れ、”なんとなくの不調”を根本から整えていきます。

また、レベルやお悩みに応じたオリジナルプログラムでおこなうプライベートレッスンもご用意、目的に応じて受講方法お選びいただけます。

【先行100名】姿勢診断＆マシンレッスン付き内覧会のご予約はこちら(http://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40627cxeuz&lp=Hcn8sY&liff_id=1661515443-96vd54aY)

【今なら内覧会＆体験キャンペーン開催中！】

＜内覧会予約の受付中！＞

11月15日(土)からはスタジオ見学&無料体験付きの内覧会を開催いたします。

・お得にマシンピラティスを始めたい

・通ってみたいけど勇気が出ない

・お友達と通ってみたい

是非手ぶらで内覧会にお越しください。

ご入会にあたり特典をご用意してお待ちしております。

内覧会期間中にご来場された方には、嬉しい特典もご用意しました。マシンピラティスクラスには必要な専用ソックスは、全５色からお選びいただけます。

「Repilates イオンモール木更津」概要

場 所：千葉県木更津市築地1－4

イオンモール 2F

アクセス：お車でお越しの方/富津岬君津市街出 口を出て国道16号を右折。

路線バスでお越しの方／君津駅南口3 番乗り場から23分/君津駅西口3番乗 り場から16分

駐車場：有

電話番号：070-1318-3188

内覧会開催日時：2025年11月15日(土)～

11月30日(日)

参加費用：無料

◆都内で展開中のマシンピラティス専門スタジオ「Repilates」が千葉に進出します◆

このたび、千葉県木更津に、女性専用マシンピラティススタジオ「Repilates（リピラティス）」が新規オープンいたします。

Repilatesは、肩こり・腰痛・姿勢の崩れなど、日々の不調に悩む女性のための“カラダ改善専門スタジオ”です。ピラティスマシンを活用し、骨格や筋肉のバランスを整え、見た目だけでなく根本的な不調の解消を目指します。

体の構造に基づいた丁寧な指導で、初心者から安心して通っていただけます。

通いやすい立地と安心の環境で、お買い物やお仕事の合間に、気軽に通える“自分磨き”の新習慣を。

■Repilatesが選ばれる3つの理由

Reason １

オリエンテーションクラスの充実

Replilatesの特徴は、初めての方が効果を体感できる仕組みがあるスタジオ（オリエンテーションクラス）サービスがあることです。リフォーマーと呼ばれるピラティスのマシンを使うので、初めての方には意外とハードルがあります。

そこで、正しいフォームを学び、基本となる骨盤の位置や胸式呼吸を学べるクラスを作りました。

事前入会の方限定で、このクラスが受講し放題！初めての方には強い味方になります。

Reason ２

業界最多種類のマシン器具と、クラスバリエーション

素材や部品にまで拘り、最高級ランクの木材であるメープル材や、ドイツ製のベアリングなどを使用し、耐久性やしなやかさを実現した当社オリジナルのマシンを用意。

初めての方でも使いやすい設計で、エクササイズの効果を最大化します。

スタジオ内は、リフォーマーと呼ばれるピラティスマシン13台に加え、チェア、TRX、スパインコレクター、フォームローラー、ハーフバランスボールなどの大小様々なピラティス専用器具を完備。

一人一人が持つあらゆる身体のお悩みを解決いたし、飽きないクラスバリエーションを実現します。

Reason ３

通いやすさと、気軽さの両立

ピラティスを辞める方によく聞く声が、予約が取れない、気軽にいけない、と言った声があります。

木更津店はイオンモール内にあり、お買い物のついでに通えるので、家事や育児の合間の“自分時間”にぴったり。短時間でもリフレッシュしながら健康づくりが可能です。

クラスも10種類と豊富に用意しており、直前まで予約が可能となっています。

ちょっとした空き時間にも直前予約でご参加いただけるので、気軽に長く継続しやすい体制が整っています。

11/15（土）～ 31（金）のマシン体験付き内覧会の予約はこちら(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40627cxeuz&lp=Hcn8sY&liff_id=1661515443-96vd54aY)

■Repilatesブランドメッセージ

Repilatesでは、ピラティスを通じて、より多くの方のコンディションを整え、毎日を活き活きと生きるお手伝いをします。年齢を重ねても快適に動ける体を作りましょう！

少人数クラスだから、インストラクターが1人1人の体を見ながらレッスンを進めるため、「体が硬い」「運動が苦手」な方でも安心して始められます。

ピラティスの原理原則に従って、理学療法士が監修した、カラダの改善に特化したスタジオコンセプト。日本人の体形に合わせたクラスでピラティスの効果を最大限感じてください。

長く継続的に通うことで、人間本来の持つウェルネスライフを送っていただくことが、私たちの使命です。

■「Repilates株式会社」について

商号：repilates株式会社

代表者 ：岸本 祐輔

所在地：東京都豊島区西池袋三丁目22番9号 １F パークアクシス池袋

業種：ピラティススタジオ

ホームページ：https://repilates.jp

Mail：info@repilates.jp