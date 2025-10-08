こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【10月30日開催】人事担当者が知っておくべき「障害年金」と実践的な合理的配慮セミナー
～社会保険労務士が解説する、従業員の仕事と生活を支援する制度の基礎知識～
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開すかる株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、人事担当者向けに「障害年金」の制度理解と実践的な合理的配慮につなげるセミナーを2025年10月30日（木）に開催いたします。
【セミナー開催の背景】
人事担当者の皆さまは「障害年金」という社会保険の制度をご存知でしょうか？
うつ病を発症された方や、発達障害のある方などが、障害年金を請求できる場合があります。
体調を崩され休職したり、短時間勤務に変更になった従業員の方に、人事担当者の皆さまから障害年金の制度や請求方法などをお伝えすることで、生活費や治療費へのご不安が軽減できる可能性があります。
また、「障害年金をもらっていると働けない」というお声をよくお聞きしますが、そういうわけではなく、障害年金をもらいながら働いている方もたくさんいらっしゃいます。
人事担当者の皆さまが障害年金の制度を知ることは、従業員の方の仕事と生活を支援することにもつながります。
今回は、一人でも多くの人事担当者の方が「障害年金」について正しく理解し、実践的な「合理的配慮」へとつなげるためのセミナーを開催します。
【開催日時】
2025年10月30日（木）13:30～14:30（最大60分を予定）
※申込締め切り：2025年10月29日（水）18:00
※お申込みいただいた方は、見逃し配信（11/7（金）まで視聴可）のご利用が可能です。セミナー開催後にメールにて視聴URLをご案内いたします。当日ご都合がつかない方も是非お申込みください！
【定員】
100名（先着順）
【場所・費用】
Web会議システム「Zoomウェビナー」（無料）
※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。
【講師について】
弊社所属の社会保険労務士が、制度の基礎から実際の困りごと、企業・支援者が押さえておきたい視点まで、現場でのリアルな経験をもとに解説します。
制度と現場をつなぐ「知識」と「気づき」が、このセミナーで得られます。
【対象者】
すでに障害のある方を雇用されている企業様、これから障害者雇用を始めたいとお考えの企業様もぜひご参加をお待ちしております。
【こんな方におススメ】
人事、労務、ダイバーシティ担当者など、企業で障害者雇用を担当されている方
精神・発達障害のある方の職場定着や配慮について学びたい方
【タイムスケジュール】
13:20～ 開場
13:30～ セミナースタート
精神・発達障害のある方の就労の実態
障害年金の基礎知識と請求実務
現場から見えた「就労支援」と「合理的配慮」のヒント
14:30 終了予定
※順番・内容は多少変更になる可能性がございます
【お申し込み方法】
以下のURLからお申込みください。
https://tinyurl.com/4r25ywyn
■当日のご注意事項
※企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします
※おひとり様ずつお申込みいただき、ZOOM URLの転送・シェアはお控えください
※Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください
PCからのご参加を推奨しております
※途中からご参加される場合ご連絡は不要です。ご都合の良いタイミングでご入場ください
※情報保障をご希望の方は、当日に文字データを共有させていただきます。「事前にご質問などございましたらご記入ください」の欄に「情報保障希望」とご記載の上お申込みください
※セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本セミナーに関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター セミナー事務局 担当：實島（みしま）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp
【Web】https://www.atgp.jp/employer
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）
