『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』AGF2025での販売グッズを本日初公開！　オリジナルストーリーイベント「追憶～今を繋ぐ思い出～」開催中！

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）は、TVアニメ『WIND BREAKER』（略称、『ウィンブレ』）を題材とした完全新作オンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称、『ウィンヒロ』）において、アニメイトガールズフェスティバル2025（以下、AGF2025）での販売グッズを本日初公開したことをお知らせします。

■『ウィンヒロ』がAGF2025に出展！販売予定のグッズラインナップを本日初公開！

AGF2025で販売予定の『ウィンヒロ』オリジナルグッズ情報を本日初公開いたしました。グッズ情報やイベント開催日・会場情報などは本日公開された特設サイトにてご覧いただけます。

▼特設サイト

https://www.wb-rebelheroes.com/agf2025/

※オリジナルグッズは、後日通販（受注生産）を予定しております。

※列が混雑した場合は、整理券配布の対応を検討しております。

■あの頃の夕日は今も変わらない。中学生時代の柊と佐狐が垣間見える期間限定イベント「追憶～今を繋ぐ思い出～」開催中！

現在『ウィンヒロ』では、期間限定イベント「追憶～今を繋ぐ思い出～」を開催中です。本イベントでは、中学生時代の柊と佐狐が垣間見えるゲームオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

さらに、イベント開催を記念して特別なログインボーナスを開催いたします。イベント期間中にログインすることでジュエル1,500個や強化アイテムが入手できますので、ぜひ期間中にお受け取り下さい。

▼あらすじ

ある休日、柊は梶を誘ってバンドのライブに行っていた。

その帰り道、２人は不良たちがカツアゲしている現場に遭遇する。

とっさに止めに入る柊だったが、不良チームのリーダーと言葉を交わすうちに中学時代の記憶が蘇る。

そのリーダーはかつて、佐狐と一緒に倒した相手だった。

▼イベント期間

2025年9月26日(金)12:00～2025年10月17日(金)8:59（予定）

▼イベントPV

https://youtu.be/wiroGxXSips

■[烈紅の悠光]柊 登馬 と [枯煙の淡光]佐狐 浩太のピックアップガチャ開催中！

期間限定イベント「追憶～今を繋ぐ思い出～」で活躍する私服衣装の柊、佐狐が入手できるピックアップガチャが開催中です。

[烈紅の悠光]柊 登馬は、スキルや必殺技を強化する新効果「練磨」を持つサポーターで、[枯煙の淡光]佐狐 浩太は、複数の状態異常を敵に付与することができ、「練磨」状態で火力を底上げするアタッカーです。また、この衣装でしか見ることのできない特別な交流もございますので、この機会をお見逃しなく。

■『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称：ウィンヒロ）とは？

TVアニメ『WIND BREAKER』の世界をゲームならではの演出で表現した3DアニメーションRPGです。3Dグラフィック×アニメカットで描くTVアニメのストーリーや、兎耳山たち獅子頭連のオリジナルストーリー『獅子奮迅伝』をお楽しみいただけます。簡単操作で遊べるアニメティックバトルではお馴染みのキャラクターたちが登場。「必殺技」やロール次第で演出が変わる「タッグスキル」を駆使して戦闘に挑みましょう。他にも、キャラクターたちと様々な話題で絆を深めることができる「交流」や、3Dで再現された東風商店街の散策など遊べる要素は盛りだくさん。ボウフウリンや獅子頭連のメンバーたちと街を守りましょう！

■TVアニメ『WIND BREAKER』とは？

偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い風鈴（ふうりん）高校。そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた高校１年生・桜 遥は、風鈴高校が街を守る“防風鈴（ボウフウリン）“と呼ばれる集団となっていたことを知る。そして桜もボウフウリンの一員として街を守るため戦い始めることに──！

原作漫画は「マガジンポケット」にて連載中、全世界累計発行部数1000万部を突破した今、最もアツい新世代ヤンキー漫画。



▼原作・アニメ公式サイト＆公式SNS

TVアニメ公式HP：https://wb-anime.net/

TVアニメ公式 X：https://x.com/winbre_sakura

TVアニメ公式TikTok： https://www.tiktok.com/@winbre_official

■原作漫画情報

原作：にいさとる『WIND BREAKER』（講談社「マガジンポケット」連載）

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532

講談社コミックスにて1～23巻好評発売中！

■ゲーム概要

タイトル：『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（ウィンヒロ）

ジャンル：3DアニメーションRPG

リリース日：2025年3月12日（水）

プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、Windows 、Steam

価格：アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト：https://www.wb-rebelheroes.com/

公式X：https://x.com/winhero_PR

ウィンブレ公認Discord：https://discord.gg/R5uP6UZSA2

