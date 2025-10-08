婦人科学発想、セルフケア※1 ブランドest’re(R)《エストール》から新商品「オイルインバスソルト」が10月8日に発売 ―お風呂ではじめるフェムケアを―

リゾートトラスト株式会社エストール(R) オイルインバスソルト

リゾートトラスト株式会社のグループ企業である株式会社アドバンスト・メディカル・ケア（東京都港区、代表取締役社長：古川哲也）は、婦人科学発想のセルフケア※1ブランドest’re(R)《エストール》の4周年を記念して、女性のゆらぎをやさしく癒す「オイルインバスソルト」を、2025年10月8日（水）に新発売いたします。

幸せホルモンに着目。日々の習慣に取り入れやすいバスタイムでのセルフケアで、フェムケアに加え、心と体をケアしながら、入浴による浄化と全身のスキンケアを同時に叶えます。

※1 年齢に応じた栄養補給や化粧品によるケア

【開発の背景】

女性にまだ馴染みのない方も多い「フェムケア」。女性の心と体は、女性ホルモンや環境の変化によって繊細にゆれ動き、そのゆらぎが自律神経の乱れや不調として表れることがあります。

そんな日々を送る女性たちこそ「まずは身近な“入浴”から、自分をいたわる時間を大切にしてほしい」という想いから、婦人科学発想のest’re(R)《エストール》ならではの「オイルインバスソルト」を開発しました。

【商品のポイント】

1.幸せホルモンに着目。サーカリス※2で毎日のリズムを整える。

オイルインバスソルトは、忙しい日々をおくるなかで、香り×保湿の効果で心・肌・体を満たし、リラックスタイムを彩ります。

※2 プロパンジオール、水、アンドログラフィスパニクラタ葉エキス（湿潤剤）

・サーカリス

古代インド発祥の美容法で使用されるハーブの一種「センシンレン」の葉をプロパンジオール（保湿剤）と水で抽出した植物エキスを配合。幸せホルモン（オキシトシン）に着目し、毎日心地よいリズムに整えます。

・ハーバルアロマティックの香り

エストールブランドの無添加（合成香料不使用）を守るため、人工香料をつかわず、柑橘の爽やかさと奥深く華やかな香りで深いリラックスタイムに寄り添います。

― オレンジ…穏やかな気持ちで深い安らぎへと導きます。

― ゼラニウム※3…歳を重ねた女性にやさしく寄り添い、穏やかな気持ちをもたらします。

― ラベンダー…ゆっくりした気持ち、リラックスしたいひとときに期待。

※3 ニオイテンジクアオイ油

2.入浴による浄化×全身のスキンケア

・天然海塩配合

ミネラル豊富な海塩（ガルフストリーム・シーウォータ）を配合。

入浴により浄化され、なめらかでハリのある肌に導きます。

・厳選した7種の高保湿美容オイル配合

7種の美容オイル※4で肌を乾燥から守り、うるおいのある柔らかい肌へと導きます。

※4 ヒマワリ種子油、スクワラン、コメヌカ油、マカデミア種子油、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、オリーブ果実油（皮膚コンディショニング剤）

・うるおいで満たすヒアルロン酸※5配合

水分を保持する高い吸水性と皮膚親和性のある浸透型※6ヒアルロン酸配合。

肌の奥深く角層までうるおいを届けます。

※5 加水分解ヒアルロン酸（湿潤剤）

※6 角層まで

3.ラクトバチルス乳酸菌配合・6つの無添加

・肌の善玉菌※7をサポート

米由来ラクトバチルス乳酸菌※7を配合。しっかり保湿して肌のよい状態を保ちます。

※7 乳酸菌桿菌、マルトデキストリン（湿潤剤）

・6つの無添加

着色料、合成香料、防腐剤（パラベン）、アルコール（エタノール）、鉱物油、石油系界面活性剤

4.効率的な美容効果

オイルインバスソルトは、配合されている成分を全身に密着させるために、ソルトの表面を美容オイルでコーティングしています。

従来の入浴料よりも多くの美容成分を配合することができ、お湯の表面にオイルの膜が形成され、お風呂から上がった際にオイル成分が肌に密着することで、乾燥を抑えながらしっとりとした肌質を保ち、ぽかぽかと温まるような心地よさを体感できます。

【商品詳細】

エストール(R) オイルインバスソルト

〇商品名／エストール(R) オイルインバスソルト

〇香り／ハーバルアロマティック

〇内容量／40ｇ

〇価格／495円（税込）

〇湯色／乳白（濁り）

〇発売日／2025年10月8日（水）

【est’re(R)（エストール）とは】

ブランド名「エストール」には、エストロゲン（女性ホルモン）のように、女性の人生にそっと寄り添いたいという思いが込められています。私たちは、「女性が自分の体を正しく理解し、自ら選択する力を持てるように」──そんな願いを込めて、これからもフェムケアの選択肢を広げてまいります。

【ブランドロゴ】

ブランドロゴ

est’re(R)＝estrogen + re

女性の輝きのために、何度も繰り返し刻まれる、女性らしさのリズム。

女性の生涯で何度も刻まれるリズムのように、

私たち「est’re(R)」は女性の体に寄り添い続けます。

【est’re(R)（エストール）商品の特徴】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47917/table/287_1_4ca42a18f9bb99a58eee9e1f1723579f.jpg?v=202510081257 ]

【est’re(R)（エストール）商品ラインナップ】

デリケートソフトウォッシュ

エストール(R) デリケートソフトウォッシュ

ボディ用洗浄料｜110mL｜2,475円（税込）

オレンジブロッサムの香り（ローズマリー・ゼラニウム・オレンジ）。大切な善玉菌を残して肌環境を整える。皮膚が薄いデリケートゾーンだからこそ、弱酸性かつ保湿成分配合で、きれいに洗いながらうるおいを保つデリケートゾーン用ソープ。

デリケートソフトジェルクリーム

エストール(R) デリケートソフトジェルクリーム

ボディ用クリーム｜100g｜3,520円（税込）

厳選した植物エキスを配合し、肌の健やかさをサポートします。さらりとみずみずしい使い心地で肌になじみ、広範囲に伸び広がります。脱毛後の肌や乾燥によるくすみの気になる肌にも。

デリケートリッチオイルセラム

エストール(R) デリケートリッチオイルセラム

ボディ用オイル美容液｜15mL｜8,800円（税込）

ローズプラセンタエキスと4種の高保湿植物オイルが、弾むようなハリ感を与え、肌の水分をしっかり閉じ込めてうるおいをキープします。外的刺激から肌を守り、ふっくら柔らかな肌へと導きます。

インナージェル ラクトバチルス乳酸菌配合

エストール(R) インナージェル ラクトバチルス乳酸菌配合

スペシャルケア｜1.7g×10本入り｜4,950円（税込）

ラクトバチルス乳酸菌を腟内に直接届ける、フェムゾーンのスペシャルケア。乳酸やヒアルロン酸も配合し、デリケートゾーンのpHに合わせた弱酸性（pH3.4～4.4）で、快適な腟内フローラへ導きます。

オイルインバスソルト

エストール(R) オイルインバスソルト

入浴料｜40ｇ｜495円（税込）｜乳白（濁り）

幸せホルモンに着目。心と体を優しくケアしながら、入浴による浄化と全身のスキンケアを叶える入浴料。華やかな香りと乳白色のお湯に包まれて、明日への一歩が軽やかに感じられるような、心地よいバスタイムをお届けします。

【est’re(R)（エストール）のSDGsへの取り組み】

■あらゆる年齢のすべての人々の健康生活を確保し、福祉を推進

婦人科学の観点から、女性の心身の向上にアプローチし、本来のポテンシャルを引き出すセルフケア※1 ブランド「エストール」で一歩先の美と健康をお届けいたします。

※1 年齢に応じた栄養補給や化粧品によるケア

■ジェンダーの平等を実現し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

婦人科学の知恵を生かすことで、より自分らしく活躍できるように女性をサポートいたします。

【株式会社アドバンスト・メディカル・ケア】

会員制ホテル事業などを展開するリゾートトラスト株式会社のグループ企業。東京ミッドタウンクリニックをはじめ、全国の医療施設のプロデュースを行い、日本の長寿社会において“より健康に”“より美しく”生きるためのベストソリューションを提案。メディカルサービスだけではなく、医師監修による高付加価値サプリメントや、化粧品開発、さらにフェムテック/フェムケア商品の開発など、積極的に取り組んでいます。

・所在地：〒107-6206 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー6F

・設立： 2006年2月

・代表者：代表取締役社長 古川 哲也

・資本金：200,000,000円

・主な業務内容：医療施設の運営支援ならびにサプリメント・化粧品の企画、販売など

ＵＲＬ：https://www.amcare.co.jp/

■株式会社アドバンスト・メディカル・ケア運営の女性医療サイト「アイラシイ」：https://www.ilacy.jp/

