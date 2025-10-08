国内最大級の香水メディア「Amulette」代表長田氏、三越伊勢丹香水コミュニティ「Parfun」特別セミナーに登壇

Amulette株式会社香水メディア「Amulette」を運営し、数々のブランドマーケティングやPRを手掛けている代表・長田寛太氏

国内最大級の香水メディアを運営するAmulette株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）は、2025年10月4日（土）に開催された三越伊勢丹香水コミュニティ「Parfun」会員限定の特別セミナーにて、代表の長田寛太氏が登壇しました。

当日は、国際特許を取得した香水自動販売機「PERFUMATIC」を国内で初めて披露し、来場者および香水ブランド関係者を中心に大きな注目を集めました。

セミナー当日の様子。満席となり、参加者の高い関心がうかがえました。

当日は『香りの旅と、自分だけの香りの見つけ方 ～サロン ド パルファンを120％楽しむ～』をテーマに、香りの最新トレンド解説から参加者体験型のワークショップを実施。会期を目前に控えた香りの祭典の楽しみ方を紹介し、香水初心者から上級者まで幅広い層が楽しめる充実した内容のセミナーとなりました。

■ 来場者アンケート結果：参加者のほとんどが「満足」と回答、会場は大盛況に

＜セミナー内容＞- 近年のフレグランストレンドの解説- SNS調査から見える香りの嗜好分析- 普段は語られない香料にまつわる裏話の紹介＜体験型ワークショップ＞- 同じ香調でもブランドによって異なる香りを体感できる比較体験- 複数の香りを重ね、自分だけの香りを作るレイヤリング体験

本セミナーにご参加いただいた方のうち、99％の方から「満足」とのご回答をいただきました。

日本初公開！国際特許取得の香水自動販売機「PERFUMATIC」

日本初公開となった香水自動販売機「PERFUMATIC」。世界65カ国以上で累計3,000台以上が稼働している。

Amuletteは、「日本の香水文化をより豊かに、より身近にすること」をビジョンに掲げており、香水自動販売機「PERFUMATIC」は、その実現に向けた新たな可能性を切り開くキーアイテムとして注目を集めています。

■ 来場者アンケート結果：来場者の99%が「利用してみたい」と回答

日本初披露となった国際特許取得の香水自動販売機「PERFUMATIC」に関するアンケートでは、来場者の99％が「実際に利用してみたい」と回答。新しい香り体験として、非常に高い関心と期待が寄せられました。

また、商業施設や実店舗、ブランドからの設置依頼もすでに多数寄せられており、年内から年始にかけて順次導入を予定しています。セミナー当日にも「早く利用してみたい」といった声が多く寄せられ、今後の展開への期待の高さがうかがえました。

■ Amulette株式会社

本製品を通じて、ブランド・商業施設・消費者を有機的に結びつける新たなエコシステムを構築し、香水文化のさらなる浸透と市場拡大に貢献してまいります。

国内の行政機関や公的検査機関と連携し、各種法規制への適合確認を実施済です。品質と安全性の確保を徹底し、安心して導入いただける体制を整備しております。

また、導入に際してはブランド様および施設様とのリレーションを密にし、設置そのものをプロモーション機会として最大限ご活用いただけるようサポートしております。

Amulette株式会社は、香水文化のさらなる浸透と市場拡大を目指し、『PERFUMATIC』を日本国内における新たな香水体験チャネルとして展開してまいります。

本製品の導入検討、メディア取材などはお気軽にお問い合わせください。

本製品に関するプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000165229.html)

【登壇者プロフィール】

長田 寛太（Amulette株式会社 代表取締役CEO）

香水メディア「Amulette」を運営し、Instagram・TikTok・YouTubeなどSNS総フォロワー20万人超を展開。香水やフレグランスに特化した情報を発信しながら、百貨店やグローバル・メゾンブランド等のマーケティング支援・PRを多数手がける。

東京理科大学を卒業後、LINE株式会社（現LINEヤフー）に新卒入社。ECサービスの企画責任者としてCVR改善・売上拡大に貢献。その後、株式会社ファーストリテイリングにて日米のUNIQLOアプリ・Web領域のPdMを務め、全国約800店舗に対応するOMO戦略を推進。さらにフレグランスメーカーでは最高デジタル責任者（CDO）兼UXD本部長として、デジタル戦略と顧客体験の両面を統括。

2025年、「想いと共に、明日を彩る」をミッションにAmulette株式会社を設立。デジタルの力でブランドの想いと価値を最大化し、ライフスタイルに新たな価値を創出。ブランド成長を加速するマーケティングDXを基盤に事業を展開している。さらに、国内初となる香水スプレー自販機も展開し、ブランド・消費者をつなぐ新たなエコシステムを構築し、香水文化の浸透と市場拡大にも取り組む。

