【2025年最新調査｜保護者が求める園の写真とは？】保護者の93%が、園から届く情報の中で「子どもの園での様子がわかる日常写真が特にうれしい」と回答

株式会社ウェルキッズ

子どもたちが安心して暮らせる社会を目指して園向けICTサービスを運営する株式会社ウェルキッズ（本社：東京都港区、代表取締役：濱之上 一人）は、保育園・幼稚園・学童・各種スクール向けインターネット写真販売サービス「ウェルキッズフォト」を利用する保護者3,516名を対象に実施したアンケート調査の結果を発表しました。

本調査は、保護者が園とのコミュニケーションとして何を求めているかを明らかにし、より満足度の高いサービス提供を目指すことを目的としています。

なお、本調査の詳細は下記より無料ダウンロードいただけます。

ダウンロードはこちらから :https://www.wel-kids.com/download/wkp-parent-survey-report-2025.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_PRTIMES_202510&utm_content=cta_btn1※フォーム入力が必要です。

■調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59449/table/4_1_eb354d1e317be460e3b45b430422e528.jpg?v=202510081227 ]

■調査結果（１）保護者が求めている情報

「園から届く情報や日々のコミュニケーションで特に嬉しいと思うもの」を尋ねたところ、「子どもの園での様子がわかる日常写真」（93%）、次いで「イベント時の写真」（66%）となりました。

非常に多くの保護者が、子どもが園で過ごしている日常の様子を知りたいと願っていることがわかりました。

■調査結果（２）保護者が求めている日常写真の公開頻度

子どもの日常写真について好ましい公開頻度について尋ねたところ、「月に1回程度」（41%）が最も多く、続いて「月に2～3回程度」（20%）、「2か月に1回 程度」（17%）の結果になりました。

約６割の保護者が、月に１度以上の写真公開が嬉しいと感じていることがわかりました。

■調査結果から見えてきたこと

本調査の結果、保護者が最も関心を持つのは「子どもたちの園での普段の様子」であり、その情報源として写真が非常に重要な役割を果たしていることが確認されました。

また、写真の公開頻度についても、毎日ではなく、月に1～2回程度が「ちょうど良い」と感じている保護者が多いことが示されており、子どもの成長を実感しながらも、日々の生活を圧迫しない適度な頻度が求められていることがわかります。

これらの知見を活かし、園の皆さまには、保護者とより良い関係を築くために、心温まる写真を適度な頻度で活用していただきたいと考えています。そうすることで、園とご家庭の信頼と絆が深まり、温かく愛情あふれる園の雰囲気づくりにもつながると考えております。

■調査項目

今回ご紹介した２つの調査項目以外にも、下記の項目について調査結果をまとめております。

１. 園の写真が公開された時に気がつくきっかけ

２. 園の写真を購入することが最も多いタイミング

３. 園の写真を閲覧・購入する主な時間帯

４. 購入しよう思う園の写真

５. 購入した写真の保存・保管方法

６. 希望する写真の公開枚数

７. 希望する日常写真の公開頻度

８. 園から届く情報や日々のコミュニケーションで特に嬉しいもの

さらに詳しい分析や他の調査項目にご興味をお持ちの方は、ぜひ完全版の調査レポートをご覧ください。

下記より完全版の調査レポートを無料ダウンロードいただけます。

■ウェルキッズフォト 保護者アンケート調査レポート2025

ダウンロードはこちらから :https://www.wel-kids.com/download/wkp-parent-survey-report-2025.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_PRTIMES_202510&utm_content=cta_btn2※フォーム入力が必要です。

■ウェルキッズフォトについて

ウェルキッズフォトは、保育園、幼稚園、認定こども園、学童など、子どもと関わる現場をサポートする写真販売サービスです。

先生やカメラマンが撮影した写真を、保護者が24時間いつでもスマホやパソコンから購入できます。

写真販売に関わるほぼ全ての作業をウェルキッズが行い、園の業務負担を軽減します。

- 信頼と実績に裏付けられた安心のサービス- 運営実績：15年以上- 園導入実績：1700団体超- 全国展開で蓄積した豊富な写真運用ノウハウ- 園と保護者に寄り添うサポート体制

サービスサイト：

https://www.wel-kids.com/photo/photo-service.html

気になる方は「ウェルキッズフォト」で検索！

■株式会社ウェルキッズについて

株式会社ウェルキッズは、「すべての子どもたちが大切にされる温かい社会づくりに貢献」を理念とし、幼保業界に向けたICTサービスを提供しています。

保育園・幼稚園・認定こども園・学童保育など、多様な施設に対応した「WEL-KIDS（ウェルキッズ）」は、煩雑な事務処理を効率化し、保育士が子どもたちと向き合う時間を増やすことで保育の質向上を支援します。

また、インターネット写真販売サービス「WEL-KIDS PHOTO（ウェルキッズフォト）」を通じて、子どもたちの笑顔を保護者にお届けするとともに、園と保護者のコミュニケーションを深めるためのツールを提供しています。

ウェルキッズは、ICTを通じて、保育現場の課題解決と、より豊かな保育環境の実現に貢献します。

コーポレートサイト：

https://www.wel-kids.co.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ウェルキッズ 広報担当

メールアドレス：marketing@wel-kids.co.jp

電話：03-5537-7450 FAX：03-5537-7455

━━━━━━━━━━━━━━━━━━