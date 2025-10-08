酸性リン脂質を用いたリポソームは敏感肌向けに最適な効果

長谷川香料株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長谷川研治）（以下、長谷川香料）は、本年９月１５日から１８日にかけて開催されたIFSCC Congress 2025カンヌ大会にて酸性リン脂質を用いたリポソームが、従来の中性リン脂質を用いたリポソームに比べ、肌のバリア機能を有意に活性化することを発見、発表いたしました。

同研究は日光ケミカルズ株式会社との共同研究にて実施、発表を行いました。

IFSCC 2025 Congress

IFSCC（International Federation of Societies of Cosmetic Chemists）とは日本化粧品技術者会（SCCJ）の上位組織であり、世界各国の化粧品開発の技術者が会員となっている組織です。同会が毎年開催する学術大会（Congress）は世界的に権威のある大会であり、厳正なる審査により厳選された発表が行われます。２０２５年のカンヌ大会においては７９８件の研究報告（口頭発表６８件、ポスター発表７３０件）が行われました。

発表演題 :

A Breakthrough in Liposomal Technology: Enhanced Stability and Skin Barrier Function of Liposomes Through the Utilization of Acidic phospholipids (リポソーム技術のブレイクスルー：酸性リン脂質を利用したリポソームの安定性と皮膚バリア機能の向上)

発表者 :

長谷川香料 上田祐也、越知貴夫、酒井貴博

日光ケミカルズ株式会社 三園武士、行方昌人

発表内容：

皮膚の奥まで有効成分を届ける技術として有名である「リポソーム」は、主に浸透性に着目した研究が進められてきましたが、肌の改善効果に関する研究成果の報告数は多くありませんでした。長谷川香料では、従来のフォスファチジルコリン（PC）に加えて、より皮膚への有効性が期待される「酸性リン脂質（AP）」を応用しながら、困難とされていた安定性に優れたリポソームを調製することを可能としました。

今回のIFSCC 2025 Congressカンヌ大会では皮膚のバリア機能強化に着目し、PCをメインに組成したリポソームに比べ、APを50％程度使用したリポソームはタイトジャンクションの強化と、それを誘発するタンパク質であるClaudin-1の発現に有意な差があることを新たに発見し、報告いたしました。

今後のリポソーム研究

今回発表した酸性リン脂質を応用したリポソーム技術は長谷川香料の持つオリジナル原料NANOLYSⓇに搭載されております。

長谷川香料は今後も「世の中すべての敏感肌に革新的なナノソリューションを」お届けすべく、リポソーム技術の深化・強化を図ってまいります。

