メタバース・ゲーム内広告の「アドバーチャ」が累計モニター数1,200件達成！

アドバーチャ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：水野 征太朗、以下「アドバーチャ」）は、メタバース広告プラットフォーム「アドバーチャ」において、メタバース・ゲーム内に設置された広告表示用モニターの累計設置数が1,200件を突破したことをお知らせいたします。

アドバーチャは、スマホアプリやブラウザゲーム等、様々なメタバース・ゲームにおいて、ユーザー体験を妨げない自然な形で広告を配信する独自の仕組みを構築しています。

従来のWeb広告や動画広告とは異なり、3D空間内の行動や視線に連動したインタラクティブな広告フォーマットにより、エンゲージメントの最大化とブランド認知の向上を実現してまいりました。

■ 累計モニター設置数が1,200件を突破！

2023年6月のサービス開始以来、様々なジャンルのゲーム開発社/者様にご利用いただき、2025年9月末時点で累計モニター設置数は1,200件を突破いたしました。（2025年4月末時点で1,000件）

このたびの1,200件達成は、徐々にゲーム内での広告設置が業界内で浸透し始め、ゲームｘマーケティングの将来性が着目されつつあると感じております。

設置されたモニターは、カフェスペースのテレビ、野外サイネージ、施設モニター等、バーチャル空間内の多様なシーンに溶け込む形で展開され、広告主のブランドメッセージをゲームユーザーに届けています。

今後は、さらに多様な空間への展開、対応ゲームエンジンの拡大、モニターのインタラクティブ化など、広告価値の最大化に向けた技術・サービス拡充を推進してまいります。

■ 会社概要

アドバーチャ株式会社

代表者 ：代表取締役 水野 征太朗

会社設立：2022年8月

所在地 ：東京都北区赤羽2-47-8大黒ビル303

URL ：https://corp.ad-virtua.com

事業内容：

メタバース広告プラットフォーム Ad-Virtuaの開発・運用

アプリ開発の受託・コンサルティング

