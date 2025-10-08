訪日消費拡大時代の新基盤！観光産業の人手不足対応と持続的な体験価値向上を支援するデジタルチップサービス『ARIGATO Loop（ありがとうループ）』全国で本格展開へ

株式会社ピアトゥー

観光業向け直販型プラットフォームを開発・提供する株式会社ピアトゥー（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：杉田真志）は、感謝のメッセージやチップを簡単に届けることができるサービス『ARIGATO Loop（ありがとうループ）』の全国本格展開と、全国の宿泊施設からの導入申込の受付を2025年10月6日より開始しました。

背景｜現場の負担増と旅行者の戸惑いを“感謝の可視化”で埋める

ARIGATO Loop（ありがとうループ）サービス紹介サイト

2024年の訪日外国人（インバウンド）旅行消費額は、8兆1,395億円と過去最高を記録（観光庁）。観光消費が急速に拡大する一方で、宿泊・観光の現場では人手不足や業務負荷の増大、オーバーツーリズムの課題が顕在化しています。また、旅行者側からも「日本でチップは渡してよいのか」「言葉の違いで感謝が伝えにくい」など、戸惑いの声があります。

ARIGATO Loop は、こうした双方のギャップを“感謝の可視化”で埋め、現場のモチベーションや旅行者の体験価値の向上をはかるサービスです。

サービス概要｜ウェブで完結、アプリ不要・多言語・キャッシュレス

宿泊施設の主なメリット

代表取締役社長コメント（株式会社ピアトゥー 杉田 真志）

- 旅行者：施設に設置したQRコード等からウェブサイトにアクセス。アプリ不要・多言語・キャッシュレス対応のサイトから、感謝のメッセージやチップを簡単に送信できます（チップの送信や金額は任意）。- 宿泊施設・従業員：届いたポジティブな感謝の言葉やチップをダッシュボード等で可視化・共有。従業員のモチベーション向上、より効果的な教育、接客・オペレーションの改善等に活用できます。（※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）- 人材定着・採用力の向上：受け取った「ありがとう」の可視化・共有によりやりがいが高まり、離職率低下や採用強化への寄与が期待されます。- サービス改善の促進：メッセージやチップ受領状況から旅行者から特に評価が高いポイントを把握可能。接客・オペレーションのさらなる改善に活用できます。- 導入・運用が簡単：QRコードの案内設置と簡単な初期設定で導入可能。旅行者の利用の難易度が低いサービスで、現場のオペレーション負荷を最小限に抑えて利用可能です。

『先行導入施設では、新しい仕組みにもかかわらず、旅行者からのお問い合わせはほとんど発生しておらず、円滑に運用を開始できています。日々届く「ありがとう」の可視化が従業員のモチベーション向上につながっており、メッセージやチップ受領のデータは、サービス向上機会の発見、人材評価・育成にも活用されています。

「ありがとう」は古語「有り難し」（「あることが難しい」）に由来するとされますが、旅行者からは、「特別な体験や瞬間」への感謝のメッセージやチップが多く寄せられており、送信者には訪日客だけでなく日本人旅行者も少なくありません。1件あたり1～2万円規模のチップが複数回確認されている施設もあり、現場や地域に前向きな効果を生みつつある手応えを感じています。』

今後の展開｜全国での導入を加速、機能・連携先を順次拡大

導入申込方法（宿泊施設）

- 宿泊施設への全国展開推進：全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）と連携して、全国の宿泊施設での導入や活用促進を実施していきます。- 導入目標：まずは2025年内に1,000施設の導入を目指します。- 機能や連携先の段階的な拡大：分析等の各種機能拡張、および、宿泊施設以外の事業者や行政・DMOとの連携は段階的に拡大予定です。（兵庫県豊岡市では10月1日の市長定例会見でも発表があり、地域全体で広く連携して検討・導入を行う取り組みを先行して進めています。）

ご導入をご希望の宿泊施設は、以下のサービス紹介サイトからお申し込みください。

https://lp.arigatoloop.com/

※10月6日は、全国の宿泊施設からのお申込みの受付開始日です。宿泊施設以外の事業者、行政・DMOにつきましては、別途お申し込み開始のご案内をお待ちください。

株式会社ピアトゥー 会社概要

株式会社ピアトゥーは20年以上にわたる旅行業界の経営改善・システム構築等の経験を持つメンバーが、"Peer to Peer"の直販型の次世代旅行プラットフォームの提供を目指して創業しました。引き続き業界各者と緊密に連携し、業界の常識に捉われない新たな仕組み、旅行者・宿泊事業者に寄り添ったサービスの開発・提供を通じて、観光関連業界、地域活性化に貢献していきます。



株式会社ピアトゥー

代表者：代表取締役社長 杉田真志

事業内容：観光関連業界向け各種サービス・システムの開発・提供

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8-3 丸の内トラストタワー本館20階

※本件は2025年10月6日に当社HPで先行掲載し、2025年10月8日にメディア配信しています。