「選手に最高の舞台を」株式会社桑原組、第79回国民スポーツ大会 ウエイトリフティング競技会場の運営・整備に協力

株式会社桑原組選手と観客を迎える関係者駐車場に設置された看板の一部

株式会社桑原組（本社：滋賀県高島市 代表取締役：桑原勝良）は、令和7年（2025年）9月28日（日）～10月8日（水）の11日間開催される、第79回国民スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ2025」にてウエイトリフティング競技が行われる会場周辺整備に加え、大会期間中は自社敷地の一部を関係者用駐車場や仮設テントエリアとして開放し、運営の円滑化に協力。また、滋賀県高島市への寄付（当大会運営支援目的）を実施し、大会運営に寄与いたしました。

滋賀県での国スポ開催は44年ぶりとなり、高島市ではウエイトリフティングをはじめ複数の競技が行われ、全国から多くの選手や来場者を迎えています。

桑原組は創業以来、地域に根差した建設会社として公共施設やインフラ整備に取り組んできました。今回の国スポを地域振興と次世代育成の大きな機会と捉え、地元企業として全面的に協力しています。

国スポ・障スポ開催にあわせ自社敷地内に設置した受付・練習場テントと、高島市マスコットキャラクター「たかP」

■協力内容

・滋賀県立安曇川高等学校体育館周辺の舗装・排水・来場者動線整備

・臨時駐車場の造成・安全対策

・大会期間中、関係者駐車場および仮設テントエリアとして自社敷地を提供

（駐車場:約4,970平方メートル / テントサイト:約2,930平方メートル ／ スポーツセンターグラウンド駐車場:約7,200平方メートル ／ 合計:約15,100平方メートル ）

・ウエイトリフティングのイラストを記入したテントシートや応援メッセージを記入したのぼりを設置

・滋賀県高島市への寄付（国スポ運営支援目的）

駐車場から受付へ続く動線に設置された看板駐車場から受付へ続く動線に設置された看板選手・関係者用マイクロバスの駐車スペース（スポーツセンターグラウンド駐車場）駐車場から受付エリアにかけて設置された看板とのぼり（応援メッセージ入り）

-取締役副社長 桑原勇人コメント -

私自身、かつてヨット競技で国スポに出場した経験があり、県の代表として高いレベルで競いながらも、どこかお祭りの様な楽しい良い思い出となっています。その経験があるからこそ、選手が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整えたいという思いがあります。また、地元企業としては全国規模の大会を地域一丸となって成功させたいとの思いもあり、協力させていただきました。今回の国スポ・障スポでスポーツを通じて高島市の魅力が全国に広がり、多くの人に訪れていただけるきっかけになればうれしいです。



【会社概要】

会社名：株式会社桑原組

所在地：滋賀県高島市

代表者：代表取締役 桑原 勝良

事業内容：総合建設業（建築工事・土木工事・建設資材製造販売 等）

設立：1959年（昭和34年）

URL：https://kuwahara-group.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社桑原組

担当：企画室 勝井

TEL ：0740-32-2345

【桑原組公式SNS】

公式TikTok

URL：https://www.tiktok.com/@kuwahara_group

公式YouTube クワチャン【桑原組公式】

URL：https://www.youtube.com/@kuwachan-1959?sub_confirmation=1

公式Instagram

URL：https://www.instagram.com/kuwahara_recruit/

公式note

URL：https://note.com/kuwachan_1959