10/25（土）江崎記念館にて「Glico 防災フェスタ 2025」を開催！

江崎グリコ株式会社

江崎グリコ株式会社は、2025年10月25日（土）に江崎記念館（大阪府大阪市）にて「Glico 防災フェスタ 2025」を開催いたします。本イベントは、異常気象や自然災害が年々増えつつある昨今、防災意識を高めるきっかけや、防災知識を広めることを目的として実施しています。大阪府庁・西淀川区役所・西淀川消防署・西淀川警察署・JR京橋統括駅・防衛省自衛隊大阪地方協力本部・株式会社西日本ロジスティクスとともに、それぞれの防災への取り組みを紹介するブースをはじめ、救命講習や避難所などの体験、警察車両や自衛隊車両も展示します。

江崎グリコは、これからも行政と一体となり、地域に貢献する取り組みを推進してまいります。

当日「防災フェスタ」にて展示や体験予定の車両・設備（一部）

＜防災に役立つGlico商品＞

【ビスコ保存缶】

缶詰タイプの製造後「5年6か月」の保存可能なビスコ。多くの自治体や官公庁、民間企業で備蓄品として採用されています。子どもから大人まで馴染みのある味が、もしものときに“ほっとするひととき”をもたらしてくれるはずです。

●ビスコ保存缶の特長

・ 脱酸素材を入れ密封し、ビスコの長期保存が可能に。

・ 災害時水がなくても食べやすい「乳酸菌入りクリーム」入り。

・ 賞味期限お知らせシステムに登録することで、

期限が近付いたらメールでお知らせします。

・ 乳酸菌・食物繊維入り。

・ ビタミンB1・B2・D、カルシウムもたっぷり。（卵不使用）

【アイクレオ 赤ちゃんミルク】

赤ちゃんのいるご家庭での災害時の困りごととして、以下が挙げられます。

・粉ミルクを作る安全な水やお湯が手に入らない

・家族が離れ離れで被災して、赤ちゃんにミルクを与えられる人が近くにいない

「アイクレオ 赤ちゃんミルク」なら、常温で賞味期限9か月という長期保存が可能で、お湯で溶かす必要もないので、誰でも簡単に赤ちゃんにミルクをあげられます。

●アイクレオ赤ちゃんミルクの特長

・哺乳瓶に移せばすぐ使えるため、赤ちゃんを待たせず授乳までがスピーディー

・常温保存が可能！災害時はもちろん、外出時の持ち運びにも◎

・お湯に溶かす必要がなく、調乳不要なので、誰でも簡単に授乳が可能

●オススメ活用法

・カップフィーディング

防災バッグには、使い捨ての哺乳瓶や紙パック用乳首も入れておくと安心！

また、哺乳瓶が用意できない時は、カップでも代用可能です。

・ローリングストック

普段から使い慣れたものを多めに買い置きし、備蓄しておくことが大切。

【常備用カレー職人】

災害時にお客様から届いた「レトルトカレーは温めなくても食べることができますか？」というお問い合わせに応えて誕生した商品です。

温めずにそのままご飯にかけるだけで、おいしく食べられ、保存食におすすめ。もちろん、温めてもおいしくいただけます。こちらも、自治体や企業の災害対策の備蓄品として使われています。

※本品に白米は封入されておりません。

●常備用カレー職人の特長

・ 植物性油脂を使用しているので、常温でもおいしく、なめらか。

・ あめ色玉ねぎやブイヨンを配合し、コクと旨みのある本格的なカレーの味わい。

・ 災害時に不安やストレスを感じた状態においては「おいしい食事」も大変重要。

もしもの時も、温めずにおいしく食べられる “国民食” カレーの保存食。

・ 製造後賞味期限5年6ヶ月で長期保存に対応（「賞味期限お知らせシステム」付き）。