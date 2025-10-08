「グローバルWiFi(R)」モバイルバッテリーのレンタルオプションに中国『３C認証』取得製品を採用

株式会社ビジョン

「人と人をつなぐ。」「世界をつなぐ。」のテーマのもと、グローバルWiFi事業、情報通信サービス事業、グランピング・ツーリズム事業を展開する株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長COO：大田健司）が提供する海外用Wi-Fiレンタルサービス「グローバルWiFi(R)」において、中国「３C認証」を取得したモバイルバッテリーレンタルの取り扱いを開始しました。

動画リリースはこちらから

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3OiybWPHkXw ]

３C認証とは、中国政府が定める製品の安全性や品質に関する認証制度です。中国国内線では、2025年６月28日より、３C認証マークのないバッテリー類の機内持ち込みが禁止となっています。

今後は、中国へ渡航するお客さまも、安心して「グローバルWiFi(R)」のモバイルバッテリーオプションをご選択いただけます。

今回採用したモバイルバッテリーは、スマートフォンを約１回フル充電することが可能です。

スマートフォンの利用頻度が高くなる海外旅行・海外出張には手放せないアイテムとなります。

「グローバルWiFi(R)」は、お客さまの海外渡航をより快適で安心なものにするため、引き続きサービスやオプションの拡充に努めてまいります。

■グローバルWiFi(R) モバイルバッテリーオプション

料金：220円（税込）／日

サイズ：95×62×13mm

重量：約102g

ポート：USB Type-C、Type-A、Micro USB

容量：5,000mAh

付属品：モバイルバッテリー充電用ケーブル

※在庫状況により、機種が変更となる場合がございます。

※中国プランをご選択のお客さまのみ、３C認証モバイルバッテリーを貸出いたします。

■ グローバルWiFi(R) サービス概要

〇サービス内容：海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス

〇料金：300円／日から

〇サービス提供エリア：世界200以上の国と地域

〇申込み方法 ： Webサイト（https://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes)）、空港カウンター申込み、お電話でのお申込み

〇機器受け取り／返却方法 ： 空港（国内20空港）、施設、宅配、コンビニ（受け取りのみ）、海外での事業所受け取りが可能

〇提供事業者：株式会社ビジョン

〇受け渡し／返却対応空港カウンター

・当日申込：

成田空港〔*1〕、羽田空港、関西空港、伊丹空港、中部空港、福岡空港、那覇空港〔*1〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港〔*6〕、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、新潟空港〔*6〕

・受け渡し／返却：

成田空港〔*3〕、羽田空港、関西空港、伊丹空港、中部空港、福岡空港、那覇空港〔*4〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港〔*6〕、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、旭川空港〔*2〕、新潟空港〔*6〕

・施設：渋谷ちかみち〔*7〕、JR宮崎駅〔*6〕、東京モノレール羽田空港第３ターミナル駅〔*6〕、グランデュオ蒲田〔*6〕、博多港国際ターミナル〔*6〕

・海外：（現地） ハワイ、韓国

〔*1〕「J WiFi & Mobile」でのご契約となります。

〔*2〕「総合案内」でのご対応となります。

〔*3〕「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*4〕 国際線１階到着ロビー 総合案内横「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*5〕「多機能サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*6〕無人受け取りロッカー「スマートピックアップ」「返却ボックス」でのご対応となります。

〔*7〕受け渡しのみのご対応となります。

〔*8〕「手ぶら観光サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*9〕「総合売店 宅配便受付カウンター」でのご対応となります。

■ 株式会社ビジョン 会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客様により多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア８階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

１.グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

２.情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

３.グランピング・ツーリズム事業

４.その他