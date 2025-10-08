スワイプ型LPツール「SwipeKit」、外部サイトのコンバージョン計測機能をリリース

株式会社トライハッチ

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社で、SaaS事業及びデジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長、武藤 尭行、以下「当社」）は、スワイプ型LP制作・分析ツール「SwipeKit（スワイプキット）」において、外部サイトのコンバージョン計測機能を新たにリリースいたしました。

【開発背景】

従来、SwipeKit経由で外部サイト（ECサイト、予約システム、問い合わせフォーム等）へ遷移した後のコンバージョン（CV）は、Google Analyticsや各広告プラットフォームでの個別管理が必要でした。

本機能を使用することで、SwipeKit内でスワイプLPの閲覧データと外部サイトでのCVを統合して分析でき、施策全体の効果測定精度を大幅に高めることが可能になります。

新機能の主な特徴

1. 外部システムとのシームレス連携

計測用パラメータおよび専用スクリプトにより、主要ECプラットフォームやフォームツールとの自動連携が可能です。

2. LP別成果貢献度の詳細レポート

各スワイプLP単位での貢献度を定量把握でき、改善施策の優先順位付けに活用できます。

3. 広告効果の統合的な追跡分析

広告流入からSwipeKit LP、最終的な外部CV到達まで、ユーザーフローを一気通貫で可視化します。

【今後の展望】

当社は、SwipeKitを「制作」だけでなく「改善・成果分析」まで支援するSaaSへと継続的に進化させてまいります。今後も機能強化を重ね、デジタルマーケティング領域における顧客の成果最大化を支援していきます。

【SwipeKitについて】

SwipeKitは、スマートフォンに最適化されたスワイプ型LPをノーコードで簡単に制作・分析できるクラウド型プラットフォームです。国内外で多数の企業が導入し、CVR向上や広告パフォーマンス改善に貢献しています。

