インフルエンサーマーケティングのBitStar、JOBTV活用でSNSとの親和性が高いZ世代の採用に成功

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）が運営する動画就活のJOBTV（https://jobtv.jp）が、インフルエンサープロダクション事業やSNSマーケティング事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：渡邉 拓、以下BitStar）に導入され、26卒採用において自社と親和性の高い学生の採用に成功したことをお知らせいたします。

■JOBTV導入の背景

BitStarは「100年後に名前が残る産業・文化をつくる」を志に、クリエイタープロダクション事業やSNSマーケティング、広告、P2Cブランドなど、多角的な事業を展開。事業成長に伴い2023年から新卒採用を本格化させ採用人数も拡大しており、SNS世代の学生に事業内容や企業の魅力を伝え、カルチャーにフィットする人材を獲得するため、新たな採用手法としてJOBTVを導入しました。

JOBTVの動画選考機能により、学生は自己PRを動画で提出可能です。クリエイティブな素養を持つ人材を見極めるうえで有効な手段であると期待。また、動画コンテンツ中心のJOBTVがSNSマーケティングに関心の高い学生層に特に響くプラットフォームであると判断されたことから、導入に至りました。

▼株式会社BitStar JOBTV掲載ページ：https://jobtv.jp/company/detail/CP11-5157-5569-37

■JOBTVの成果

26卒の新卒採用においてJOBTVを導入した結果、自社の事業内容や企業カルチャーへの理解度が高い学生1名の採用に成功しました。JOBTVを通じて学生が動画で自己PRを提出する過程は、学生自身が自分の強みや関心を整理するきっかけとなり、また企業側も学生の個性やカルチャーフィットをより正確に把握することができました。

さらに、JOBTVを通じたインターンシップへの参加は、学生にリアルな企業イメージを形成させる機会となり、入社を決定する大きな要因となりました。これにより、単なる選考ツールとしてだけでなく、採用プロセス全体の質を高める効果もあったといえます。

■今後の展望

27卒採用では、JOBTVを通じて「クリエイターマネージャー職」に特化した採用活動を強化していく方針です。クリエイターを支えることに情熱を持ち、感謝されることに喜びを感じられる、ベンチャーマインドを持った学生との出会いを創出していきます。

■JOBTVを導入検討中の企業に向けたメッセージ（BitStar 馬渡様より）

JOBTVには意欲的な学生が多く、早期に接触することで採用成功の可能性が高まると感じています。動画を通じて企業のリアルな姿を見せることができるため、SNSマーケティングやエンタメ業界に興味のある学生に、自社の魅力を深く伝えるには最適なプラットフォームです。

これからもJOBTVでは、時代に合った多角的な採用支援を通じて、老舗企業をはじめとする多様な企業が、カルチャーに合った人材と出会える機会を創出に貢献してまいります。



