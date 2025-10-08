「ネプテューヌ」シリーズ15周年記念 テーマソング制作決定！ ネプテューヌ役・田中理恵さんが歌う！ ファンの皆様から歌詞の募集も開始！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日10月8日（水）、「ネプテューヌ」シリーズの15周年を記念し、テーマソングの制作決定を発表いたしました。

また、制作決定にあわせファンの皆様から歌詞の募集も開始いたします。

◆シリーズ15周年記念！ 「ネプテューヌ」テーマソング制作決定！ネプテューヌ役の“田中理恵”さんが歌う！

2025年8月19日(火)に「ネプテューヌ」シリーズは15周年を迎えました。

ここまで支えていただいたファンの皆様のおかげで、15周年というシリーズの新しい節目を迎えられた事を記念し、「ネプテューヌ」のテーマソングを作ることに決定いたしました！

ボーカルは"田中理恵"さん（ネプテューヌ／パープルハート役）で、「ネプテューヌ達の戦いを応援する熱い歌」をお届け！

完成したテーマソングは現在開発中の「ネプテューヌ」ナンバリング新作でも強敵に立ち向かうシーンやバトルでの挿入歌・BGMとして使われます！

◆「ネプテューヌ」シリーズ テーマソングの歌詞を大募集！あなたの「声援」も歌詞になる！？

テーマソングの制作にあたって、ファンの皆様からフレーズやワードを募集！

ご応募いただいた言葉がテーマソングの歌詞として、ゲーム内で流れるかも！？

「勇気」「友情」「決意」などのキーワードや、「負けられない」「絶対勝つ」などの熱いフレーズをお待ちしております！

応募者から抽選５名様に「田中理恵さん直筆サイン色紙」をプレゼントするキャンペーンも開催！

皆様の熱い想いをお寄せください！

田中理恵さんからのメッセージ

▼詳細は以下の募集ページでご確認いただけます

https://www.compileheart.com/news/?num=20251008

▼募集期間

2025年10月8日（水）～2025年11月30日