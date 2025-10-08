生成AIアニメーション「冴えない事務職は、大株主？」ショートドラマアプリ「FANY :D」にて9月3日(水) より絶賛配信中

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは生成AIアニメーション「冴えない事務職は、大株主？」が、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年9月3日(水) より配信されましたことをお知らせいたします。

ストーリー

(C)2025 FANYStudio

父親が社長を務める会社の「大株主」になることを、 急に父から告げられてしまった西園寺松子（25）。

父が経営を見なくなってから早5年が経った会社の現状を見るために、松子は自分の身分と前歴を隠し、父の会社へ入社した。

「実力主義」「男女平等」を謳っているものの、本来はバリバリと仕事のできる彼女に与えられたのは、ほぼ雑用といえるバックオフィス職。

そして、本当の実態はパワハラ・セクハラ・イジメが横行する劣悪な職場状況で…？

松子は自分が「大株主」になるこの会社存在する悪を成敗することを決意するーー？

製作著作：FANYStudio

■FANY :D概要

「FANY :D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。

【Web・SNS】

公式サイト：https://fany-d.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@FANY_Drama

Tiktok：https://www.tiktok.com/@fany__d

Instagram：https://www.instagram.com/fany.drama/

X：https://x.com/FANY_Drama

■会社概要

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。

映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。



事業開始日：2023年5月1日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番14号 北西ビル8階

代表取締役社長：小林智

公式サイトURL：https://fanystudio.com/