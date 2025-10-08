生成AIアニメーション「陰キャなアイツが義理の兄！？」ショートドラマアプリ「FANY :D」にて9月1日(月) より絶賛配信中
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは生成AIアニメーション「陰キャなアイツが義理の兄！？」が、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年9月1日(月) より配信されましたことをお知らせいたします。
(C)2025 FANYStudio
ストーリー
高校三年生の飯島日向（17）と香野水月（18）は、義理の兄弟として生活を始めることに。
陽キャでクラスの人気者の日向と、陰キャでクールな水月。互いに反発し合う二人だが、徐々にその距離は縮まり、心の中に芽生えた複雑な感情に翻弄されていく。
日向は水月が持つ過去の傷や心の奥底に気づき、次第に彼に惹かれていく。しかし、彼の心にはかつて亡くなった弟の影が色濃く残り、二人の関係は決して順風満帆ではない。義理の兄弟として、そして次第に恋人としての絆を深めていく彼ら。切なくも美しい愛と成長を描く、青春ドラマ。
製作著作：FANYStudio
■FANY :D概要
「FANY :D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。
【Web・SNS】
公式サイト：https://fany-d.com/
YouTube:https://www.youtube.com/@FANY_Drama
Tiktok:https://www.tiktok.com/@fany__d
Instagram:https://www.instagram.com/fany.drama/
X:https://x.com/FANY_Drama
■会社概要
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。
映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。
映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。
事業開始日：2023年5月1日
所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番14号 北西ビル8階
代表取締役社長：小林智
公式サイトURL：https://fanystudio.com/