『勝利の女神：NIKKE』3周年記念生放送「栄光を祈る前夜祭」10月25日（土）16時20分より配信決定！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、正式リリース3周年を記念した特別生放送「栄光を祈る前夜祭」を2025年10月25日（土）16時20分より配信いたします。

本放送では2部構成で実施し、3年間にわたる指揮官の皆さまへの感謝を込めて、最新アップデート情報や3周年を彩る特別コンテンツをお届けします。



3周年特別生放送「栄光を祈る前夜祭」開催概要

配信日時：2025年10月25日（土）第1部16:20開演、第2部19:00開演

番組名：「栄光を祈る前夜祭」

配信チャンネル：YouTube Live／公式X（旧Twitter）同時配信予定

視聴予約リンク：

YouTube：https://www.youtube.com/live/1Gr-ZSGtVxU

X：https://x.com/i/broadcasts/1MnGnPjOpENxO

◆「栄光を祈る前夜祭」特別観覧募集スタート！

3周年記念生放送「栄光を祈る前夜祭」では、番組の現地観覧者を募集中です。日頃から『勝利の女神：NIKKE』を支えてくださる指揮官の皆さまに、番組の熱気を間近で体感していただける特別なチャンスとなっています。今回の生放送は初めての二部構成になり、ゲーム内情報以外、様々なコーナーが用意されており、貴重な瞬間をリアルに味わうことができます。番組を一緒に盛り上げてくださる方のご応募を心よりお待ちしております。

応募受付期間：2025年10月13日（月・祝）11:59まで

応募フォーム：https://forms.gle/G27CQrXJRW5p452D7

◆3周年祝福メッセージキャンペーン開催中！

『勝利の女神：NIKKE』3周年を記念して、SNS上で「祝福メッセージキャンペーン」を開催中です。日頃の感謝を込め、指揮官の皆さまからの温かい言葉を募集しています。「#NIKKE3周年」のハッシュタグを添えて投稿いただくと、抽選で10名様にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼント！これまでの思い出や推しニケへのメッセージ、これからへの期待など、あなたの「NIKKE愛」をぜひSNSでシェアしてください。世界中の指揮官と共に、3周年を祝う輪を広げましょう。

応募方法：

１. 公式X（@NIKKE_japan）をフォロー

２. 「#NIKKE3周年」タグを付けてメッセージを投稿

開催期間：2025年10月8日（水）～10月13日（月）23:59

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。