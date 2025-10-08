Ｓｋｙ株式会社はＳｋｙ presents 舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」に特別協賛いたします

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、株式会社ホリプロが企画制作するＳｋｙ presents 舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」に特別協賛いたします。

海外でも人気が高い村上春樹氏の長編小説を、藤原竜也さんの主演で舞台化。フランスを代表する世界的アーティストのフィリップ・ドゥクフレ氏が演出・振り付けを手がけ、独創的な演出手法によって、観客を唯一無二の村上ワールドへといざないます。

2026年1月10日(土)から始まる東京芸術劇場プレイハウスでの東京公演をはじめ、宮城、愛知、兵庫、福岡での公演が予定されています。

Ｓｋｙ presents 舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」ホリプロステージWebサイト

https://horipro-stage.jp/stage/sekainoowari2026/

■公演概要

※公演の詳細は、各主催にお問い合わせください。

