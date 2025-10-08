韓国コスメブランドMISSHA（ミシャ）から、スキンケア感覚で使える美容液BBクリームを新発売
株式会社ミシャジャパン（本社：東京都港区）が展開する、韓国コスメブランド “MISSHA (ミシャ)” は、乾燥が気になる秋冬シーズンにスキンケアとベースメイクのハイブリッド感覚で使える「ミシャ M パーフェクトカバー セラム BBクリーム」2色を、2025年10月8日(水)よりMISSHA JAPAN Amazon店等にて発売いたします。
■製品情報
ミシャ M パーフェクトカバー セラム BBクリーム
No.21 ライトベージュ/No.23 ナチュラルベージュ
全2色
・価格：各1,650円(税込) / 1,500円(税抜)
・発売日：2025年10月8日(水)Amazon先行発売
2025年10月22日(水)他モール発売
販売店：
- ミシャジャパン公式オンラインショップ本店(https://www.misshajp.com/shop/default.aspx)
- ミシャ・アピュ-日本公式 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/missha/)
- ミシャ・アピュ-日本公式 Qoo10店(https://www.qoo10.jp/shop/missha?cit=1047862582)
- ミシャ・アピュ-日本公式 Yahoo店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/missha/)
- MISSHA JAPAN Amazon店(https://amzn.asia/d/izYnu1b)
- MISSHA JAPAN ZOZOCOSME店(https://zozo.jp/shop/misshastore/?srsltid=AfmBOorsVX_zZsJlQXVSPVoEXHAuxpnNca1r9OsZuH6jQRrk88Wpjo0G)
■商品特長
■ナチュラルなツヤ感とカバー力
素肌本来のツヤ感を生かしたナチュラル仕上げ。
■高いスキンケア効果で、長時間輝くもちもち水光肌
ミシャのベストセラー美容液、”タイムレボリューション ナイトサイエンス エッセンス”の保湿成分、Extreme Biomeを62%配合。
ミシャ独自の特殊3段階発酵技術でスキンケア効果を最大化しハリ、弾力のある肌に導きます。
Extreme Biomeとは
極限発酵したビフィズス菌＊¹を含む 10種類の発酵、培養成分*²が結合された成分
*¹保湿成分 ビフィズス菌培養溶解質 ＊² 保湿成分 ビフィズス菌培養溶解質、乳酸桿菌培養溶解質、乳酸桿菌発酵液、レウコノストック／ダイコン根発酵液、乳酸球菌培養溶解質、乳酸球菌培養液、乳酸桿菌／ダイズ発酵エキス、乳酸桿菌／ザクロ果実発酵エキス、アセロラチェリー発酵液、ビフィズス菌培養液
■赤みをカバーするミュートカラー
赤みをカバーするミュートカラーで、なじませるほどに肌に溶け込む自然な発色です。
■シリーズ内商品比較
BBクリームEX
パーフェクトカバー セラム BBクリーム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/23609/table/269_1_b0497381ad955fd5727b91895e9b4e47.jpg?v=202510081227 ]
*年齢に応じたお手入れのこと
■カラーバリエーション
No.21 ライトベージュ
No.23 ナチュラルベージュ
■ブランドについて
＜ブランド公式SNS＞
Instagram：@missha.beauty(https://www.instagram.com/missha.beauty/)
X： @missha_japan(https://x.com/missha_japan)
"美しさは誰もが経験することができる”
それがMISSHAのメッセージ。
不必要なものは選ばず本質に集中するシンプルな処方・デザイン。
スキンケア、ベースメイク、ポイントメイクまでラインナップし、いつでもあなたの近くで寄り添い自分だけのコスメが見つかる。
美しさが輝く肌を生み出す韓国コスメのパイオニアブランドです。