【TAC教員採用試験】オンラインセミナー「氷河期世代にチャンス到来！教員のすすめ」を10/18（土）に開催

TAC株式会社

氷河期世代の教員採用試験は本当に大変でした。採用人数が絞られて倍率が異常に高かったため、やむなく教員になることを断念したという方も多くいらっしゃいました。

そんな苦労をされた氷河期世代のみなさまに朗報です！

文部科学省が、全国の教育委員会に対し、氷河期世代が教職に就きやすくなるような対応の検討を求める通知を出し、氷河期世代に対する採用試験での一部試験の免除、加点措置などの検討を要請。

遅ればせながら、夢に見た教員になるための追い風環境がやってきたのです！

当セミナーでは、氷河期世代の人材積極採用に向かうことになった経緯をお伝えするとともに、今後予想される積極採用の具体策や採用見通しなどをお伝えし、改めて「教員を目指してみようかな。どうしようかな。」と思い始めたみなさまの背中を後押しします。

2025年 10/18（土）10:00 ～11:00（オンライン）

- 担 当 講 師

永平 一洋 講師

TAC教員講座主任講師。予備校講師歴30年以上で、主要指導教科は教職教養、一般教養、数学、数的処理、英語など。教育アプリの開発プロジェクトにも携わり、講師責任者として400人以上の講師を主導した経験を持つ。指導形態や対象者を問わず、あらゆるフィールドで非常に高い評価を獲得している。また、講師だけでなく、教材開発や講座企画も主導。マルチな舞台で活躍している。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#003

※定員になり次第、受付終了します。

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html