URBAN RESEARCH ROSSO別注 +phenix WINDSTOPPER(R) BY GORE-TEX LABS仕様大注目の別注シリーズが今年も登場

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH ROSSO（アーバンリサーチ ロッソ）より、DNAであるスキーのテイストを派生しながら、テクニカルな素材や機能を使い、多様性を持ったアイテムを提案するアーバンアウトドアブランド『+phenix（プラスフェニックス）』とのエクスクルーシブルアイテムが発売。

全てのアイテムにWINDSTOPPER BY GORE-TEX LABSの素材を使用し、優れた防風性と高い透湿性を備えているのも魅力のひとつ。

形や仕様の違いで見せる全4種類のおすすめアウターを、ぜひご注目ください！

LINE UP

別注 +phenix WINDSTOPPER by GORE-TEX LABS ダウンコート(https://www.urban-research.jp/shop/g/gRMA7-POO-25085/?_ga=2.226541588.828244130.1759707189-255974843.1759305057)

price：\46,200 (税込)

color：NAVY / BLACK / BROWN

size：S / M / L / XL

ミドル丈が特徴のダウンコートは極力ディテールを排除し、シンプルかつスタイリッシュでミニマルな大人の雰囲気に仕上げました。

スーツの上からも着用ができビジネスシーンでも使える保温性抜群の本格派ダウンコート。

別注 +phenix WINDSTOPPER by GORE-TEX LABS ダウンジャケット(https://www.urban-research.jp/shop/g/gRMA7-POO-25086/?_ga=2.33621416.828244130.1759707189-255974843.1759305057)

price：\41,800 (税込)

color：NAVY / BLACK / BROWN

size：S / M / L / XL

高い保温性を兼ね備えたダウンジャケット。フロントは前立て、フラップポケット、袖口は圧着仕様にすることで、すっきりしたデザインに落とし込みタウンユースでも大活躍する1着。

別注 +phenix WINDSTOPPER by GORE-TEX LABS スタンドダウンコート(https://www.urban-research.jp/shop/g/gRMA7-POO-25087/?goods=1286899)

price：\44,000 (税込)

color：NAVY / BLACK / BROWN

size：M / L / XL

シンプルかつスタイリッシュでミニマルな大人の雰囲気のダウンコート。絶妙な高さのスタンドカラーでキレイ目な印象に仕上げています。シンプルにすっきり見えるのがこだわりのポイント。

また立体的なキルティング加工を裏面に施すことで、保温性をより高めており、冬の厳しい寒さにも耐えられる仕様に。

別注 +phenix WINDSTOPPER by GORE-TEX LABS 2WAYダウンジャケット(https://www.urban-research.jp/shop/g/gRMA7-POO-25088/?_ga=2.33621416.828244130.1759707189-255974843.1759305057)

price：\41,800 (税込)

color：NAVY / BLACK / BROWN

size：M / L / XL

圧着式のシームレスステッチデザインにより、ベーシックかつシンプルでスタイリッシュな雰囲気に仕上げました。オンにもオフにも合わせやすい丈の長さに、取り外し可能なフードで、シーンを選ばずに着用いただける今季一押しの新型です。

【先行発売】

2025年10月3日(金)～

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/e/ec-special-rosso-m-251003-phenix/?_ga=2.223789970.828244130.1759707189-255974843.1759305057)

【発売日】

2025年10月10日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/e/ec-special-rosso-m-251003-phenix/?_ga=2.223789970.828244130.1759707189-255974843.1759305057)

URBAN RESEARCH 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH DOORS 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

※ 詳しくは、販売店舗までお問い合わせください。

※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

URBAN RESEARCH ONLINE STORE Instagram(https://www.instagram.com/ur_online_store_net/)

+Phenix Instagram(https://www.instagram.com/plusphenix/)