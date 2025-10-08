タブレット入退室管理システム「ReClip（れくりっぷ）」LINE WORKSへの通知に対応
株式会社セナネットワークス（本社：大阪市北区、代表取締役：山下大介）は、当社の運営するタブレット入退室管理システム「ReClip（れくりっぷ）」の連携チャットツールとして、Microsoft TeamsやChatworkに加え、LINE WORKSへの通知に対応したことをお知らせします。
「ReClip（れくりっぷ）」の新連携
・LINE WORKSのチャットに受付を通知させることが可能になりました。
【開始日時】2025年10月8日
【連携可能なツール】
・Microsoft Teams
・Chatwork
・Slack
・LINE WORKS
・メール
入退室管理システム「ReClip（れくりっぷ）」とは
「ReClip（れくりっぷ）」は、タブレットを使って面倒な入退室管理をスマートに行える入退室管理システムです。
事務所・店舗での煩わしい受付業務をスタッフに代わって「ReClip（れくりっぷ）」がメールや任意のチャットツールに受付をお知らせします。
来訪者情報の管理も、担当者への取次ぎもシンプルなシステムでスマートに。
当社では、「ReClip（れくりっぷ）」の導入によって、不要な営業の取次の防止等の副次的な効果も確認できています。
■料金体系
「ReClip（れくりっぷ）」は、基本料金が無料となっております。
無料版は機能に一部制限を設けておりますが、有料版は月額500円でデータの保存期間が永久的、かつ検索や入力補助機能等も有しています。
■動作環境について
※iOS 12、Android 4.4以下のお客様は、ご利用いただけません。
※一部機種では上記OSバージョンでもサービスがご利用になれない場合がございます。
■ReClip（れくりっぷ） 製品ウェブサイト
詳しくは、以下サービスサイトよりご覧ください。
https://reclip.biz
本連携の背景
これまで「ReClip（れくりっぷ）」はMicrosoft TeamsやChatwork、Slackなどのチャットツールへの通知機能を提供してまいりましたが、LINE WORKSをお使いのお客様からも連携要望を数多くいただき、本連携を開始する運びとなりました。
■「LINE WORKS」について
「LINE WORKS」は、情報や予定を共有しあって活動する、組織・チームのためのコミュニケーションツールであり、企業や企業内プロジェクト、特定の活動をする団体などに最適とされており、2025年1月には導入社数が52万社、利用者数が520万人を超えたと発表しました。
LINE WORKSとは：https://line-works.com/line-works/
今後について
今後も、チャットツールとの連携や機能の追加を継続的に実施し、企業・店舗と来訪者との円滑なコミュニケーションをサポートしたいと考えております。
また、本システムではご要望が満たせないイレギュラー対応も別途有償でご対応が可能です。
開発事例：https://reclip.biz/home/product
【会社概要】
会社名 ： 株式会社セナネットワークス
所在地 ： 大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS 南森町 301号
代表者 ： 代表取締役 山下 大介
設立 ： 2012年9月18日
事業内容： ソフトウェア開発事業、ホスティング・マネージドサービス事業、コンサルティング事業、自社サービス事業
企業URL： https://www.sena-networks.co.jp