小室哲哉氏プロデュース『OVAL SISTEM』3rd single『Come Together』10月14日ライブで初披露、その後配信リリース決定疾走感あふれるサウンドで″前を向くあなた″を全力応援

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、執行役員社長CEO:亀田信吾、証券コード:3823)の子会社Pavilions株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)およびSOUND PORT株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)は、小室哲哉氏がプロデュースする3人組女性音楽ユニット『OVAL SISTEM(オーバルシステム)』の待望の3rd single『Come Together』を、2025年10月14日(火)開催のライブにて初披露し、その後配信リリースおよびミュージックビデオを公開することをお知らせいたします。

ライブでの初披露について

OVAL SISTEM Prologue Tour O の2公演にて、正式リリースに先駆けて新曲を世界初公開いたします。（https://eplus.jp/sf/detail/4355590001）

第1公演

- OVAL SISTEM Prologue Tour O ～SHINAGAWA 0.6～- 日時：2025年10月14日(火) 開演14:00(開場13:30)- 会場：KIWA TENNOZ(東京都)

第2公演

- OVAL SISTEM Prologue Tour O ～TAKANAWA GATEWAY 0.7～- 日時：2025年10月14日(火) 開演19:00(開場18:30)- 会場：KIWA TENNOZ(東京都)- チケット情報：https://eplus.jp/sf/detail/4355590001

3rd single『Come Together』について

小室哲哉氏が作詞・作曲を手がける本作は、疾走感あふれるサウンドで"前を向くあなた"を全力で応援する楽曲です。デビュー曲「SNSって」、2nd single「On The Run」に続く、OVAL SISTEMの新たな代表曲となる意欲作です。

楽曲の特徴

- 小室哲哉氏による作詞・作曲・編曲- 疾走感あふれるサウンド- "前を向くあなた"を全力で応援するメッセージ- ライブ先行披露というロックバンド然としたリリース手法

配信・MV情報: ライブでの初披露後、各種音楽配信サービスにてリリース予定。ミュージックビデオも公開いたします。

配信サイト: Apple Music、Spotify、Amazon Music、LINE MUSIC、その他主要音楽配信サービス

ファンコミュニティ情報: Fanicon公式ファンコミュニティ『OVALSISTEMとorbitたち』では、ライブや新曲に関する限定コンテンツを配信予定です。

ファンコミュニティURL:https://fanicon.net/fancommunities/6237

各種SNS・公式サイト:http://ovalsistem.work

X(旧Twitter): @OVAL_SISTEM

OVAL SISTEM Prologue Tour O について

2025年9月から2026年3月まで、全30公演を予定。東京都内各所を巡るツアーを展開中です。

【Pavilions 株式会社】

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 小室 哲哉

事業内容：音楽、エンターテインメント事業の企画制作等

【株式会社 SOUND PORT】

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 小室 哲哉

事業内容：著作権、出版権、特許権、商標権等の保有及び管理等

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について】

所在地：東京都新宿区愛住町22 第３山田ビル

設立：2004年7月 上場：2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者：執行役員社長CEO 亀田信吾

事業内容：新規事業の立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp