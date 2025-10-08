小室哲哉氏プロデュース『OVAL SISTEM』3rd single『Come Together』10月14日ライブで初披露、その後配信リリース決定疾走感あふれるサウンドで″前を向くあなた″を全力応援
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、執行役員社長CEO:亀田信吾、証券コード:3823)の子会社Pavilions株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)およびSOUND PORT株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)は、小室哲哉氏がプロデュースする3人組女性音楽ユニット『OVAL SISTEM(オーバルシステム)』の待望の3rd single『Come Together』を、2025年10月14日(火)開催のライブにて初披露し、その後配信リリースおよびミュージックビデオを公開することをお知らせいたします。
ライブでの初披露について
OVAL SISTEM Prologue Tour O の2公演にて、正式リリースに先駆けて新曲を世界初公開いたします。（https://eplus.jp/sf/detail/4355590001）
第1公演
- OVAL SISTEM Prologue Tour O ～SHINAGAWA 0.6～
- 日時：2025年10月14日(火) 開演14:00(開場13:30)
- 会場：KIWA TENNOZ(東京都)
第2公演
- OVAL SISTEM Prologue Tour O ～TAKANAWA GATEWAY 0.7～
- 日時：2025年10月14日(火) 開演19:00(開場18:30)
- 会場：KIWA TENNOZ(東京都)
- チケット情報：https://eplus.jp/sf/detail/4355590001
3rd single『Come Together』について
小室哲哉氏が作詞・作曲を手がける本作は、疾走感あふれるサウンドで"前を向くあなた"を全力で応援する楽曲です。デビュー曲「SNSって」、2nd single「On The Run」に続く、OVAL SISTEMの新たな代表曲となる意欲作です。
楽曲の特徴
- 小室哲哉氏による作詞・作曲・編曲
- 疾走感あふれるサウンド
- "前を向くあなた"を全力で応援するメッセージ
- ライブ先行披露というロックバンド然としたリリース手法
配信・MV情報: ライブでの初披露後、各種音楽配信サービスにてリリース予定。ミュージックビデオも公開いたします。
配信サイト: Apple Music、Spotify、Amazon Music、LINE MUSIC、その他主要音楽配信サービス
ファンコミュニティ情報: Fanicon公式ファンコミュニティ『OVALSISTEMとorbitたち』では、ライブや新曲に関する限定コンテンツを配信予定です。
ファンコミュニティURL:https://fanicon.net/fancommunities/6237
各種SNS・公式サイト:http://ovalsistem.work
X(旧Twitter): @OVAL_SISTEM
OVAL SISTEM Prologue Tour O について
2025年9月から2026年3月まで、全30公演を予定。東京都内各所を巡るツアーを展開中です。
【Pavilions 株式会社】
所在地：東京都港区
代表者：代表取締役 小室 哲哉
事業内容：音楽、エンターテインメント事業の企画制作等
【株式会社 SOUND PORT】
所在地：東京都港区
代表者：代表取締役 小室 哲哉
事業内容：著作権、出版権、特許権、商標権等の保有及び管理等
【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について】
所在地：東京都新宿区愛住町22 第３山田ビル
設立：2004年7月 上場：2006年10月 東証スタンダード(3823)
代表者：執行役員社長CEO 亀田信吾
事業内容：新規事業の立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導
URL: https://twhdc.co.jp