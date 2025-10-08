スポーツナビ、高校野球秋季地区大会の決勝や準決勝など計70試合を無料配信

スポーツナビ株式会社

スポーツナビは、株式会社毎日新聞社と共同で、北海道から九州まで全国10地区で開催される「高校野球秋季地区大会」の準々決勝以降の試合、計70試合を無料でライブ配信します。

「高校野球秋季地区大会」は、来春開催予定の「第98回選抜高等学校野球大会」の出場校選考の重要な参考資料となる大会です。ライブ配信は東北、北信越地区を皮切りに、全国10地区（北海道、東北、関東、東京、東海、北信越、近畿、中国、四国、九州）で開催されます。

スポーツナビではライブ配信に加えて、見逃し動画配信やダイジェスト動画配信、打席速報など、さまざまなコンテンツを提供します。

＜配信日程およびコンテンツについて＞

■高校野球秋季地区大会

1．配信日程：

北海道： 10月16日（木）から10月20日（月）

東北： 10月12日（日）から10月15日（水）

関東： 10月20日（月）から10月26日（日）

東京： 11月1日（土）から11月9日（日）

東海： 10月19日（日）から10月26日（日）

北信越：10月12日（日）から10月19日（日）

近畿： 10月25日（土）から11月3日（月）

中国： 10月26日（日）から11月2日（日）

四国： 10月19日（日）から10月26日（日）

九州： 10月28日（火）から10月31日（金）

※日程は変更になる場合があります。

2．配信コンテンツ：

・計70試合のライブ配信および見逃し動画、ダイジェスト動画

・打席速報

秋季地区大会ページ：https://baseball.yahoo.co.jp/hsb

ライブ配信ページ：https://sports.yahoo.co.jp/livestream/mainichi