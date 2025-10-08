食べきってハッピー！横浜中華街、創業70年の「上海料理 状元樓」が食品ロス削減キャンペーン『MOTTAINAI challenge』を開催！！

株式会社ペガサスエンタープライズ

■背景

9月29日（月）は食料ロスと廃棄に関する啓発の国際デーです。世界では年間約13億トン、日本では約523万トンもの食品が捨てられ、環境への負荷や経済的損失が深刻な問題となっています。また、日本では「食品ロスの削減の推進に関する法律」第9条において10月は「食品ロス削減月間」と定められました。

横浜中華街の老舗・状元樓（運営：株式会社ペガサスエンタープライズ、所在地：横浜市中区山下町191）では、SDGs目標12「つくる責任・つかう責任」を意識し、フードロス削減を通じて、社会に良い循環を生み出すため、2025年9月29日（月）～12月31日（水）の期間中、お客様とともに3つのアクションによる「MOTTAINAI CHALLENGE」を展開してまいります！

■「MOTAINAIチャーハン」概要

価格 税込870円で、状元樓70周年にちなみ、1食につき70円分をフードバンク横浜を通して、SDGs目標2「飢餓をゼロに」へ貢献してまいります。

チャーハンの味付けは週替わりで、叉焼や野菜の切れ端を使用し、オリジナルのチャーハンに仕上げました。詳細は状元樓公式Instagramにてお知らせします。

※期間限定2025年10月31日までの開催

■「ありがとう打包（TAKE OUT）」概要

「打包」（ダーパオ）とは、中国や台湾で食べきれなかったお料理を容器に詰めて持ち帰る文化のこと。

期間中はお持ち帰り容器の代金の内50%をフードバンク横浜へ寄付させていただきます。

■「ごちそうさまACTION」概要

Instagramアカウントで1枚目にお料理、2枚目に完食写真を「#ジョウゲンロウもったいない」 を付けてInstagramに投稿いただいた方に、公式アカウントからDM（ダイレクトメッセージ）にてクーポンURLをお送りします！

※公開アカウント限定

※DMにてクーポンURLをお送りしますので、当店公式アカウント(@jogenro_official)をフォロー＋DM受信設定オンが必須となります。

投稿期間：2025年9月29日（月）～2025年12月31日（水）

特典：楽天市場内『状元樓オンラインショップ』で使える500円クーポン

クーポン有効期限：2026年1月31日（土）

進呈条件：本リリース記載の参加方法を満たした投稿が対象

配布方法：InstagramのDMにてクーポンURLを送付

応募回数：同一アカウントにつき1投稿まで

推奨ハッシュタグ：#ジョウゲンロウもったいない #ごちそうさまACTION #食品ロス削減 #状元樓

■会社概要：状元樓グループについて

開港の地 横浜にて状元樓グループは女系3代で継承してきた、創業70年の上海料理専門店です。

「SAVOR -食体験を堪能し、より豊かな人生を-」をブランドのビジョンに掲げ、ダイニング2店舗（神奈川・横浜中華街、東京・自由が丘）、パティスリー1店舗（神奈川・横浜中華街）、自社オンラインショップを展開しています。

会社名：株式会社ペガサスエンタープライズ

：株式会社状元食品

※店舗運営・食品製造等、機能によって分社しています。

所在地：〒231-0023 横浜市中区山下町191

TEL：045-651-6181（代表）

受付時間：平日 9：00～18：00

URL：https://jogen.co.jp/

■各ブランドの公式Instagram

「状元樓 横浜中華街本店」 ： https://www.instagram.com/jogenro_official/?__pwa=1

「状元樓 自由が丘店」 ： https://www.instagram.com/jogenro_jiyugaoka/?__pwa=1

＜本件に関するメディアさまからのお問い合わせ先＞

担当：陣、村山

Mail：patissieres@jogen.co.jp

TEL：045-651-6181（代表） 受付時間：平日 9：00～18：00