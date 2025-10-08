教員採用に特化した情報サイト「教員採用.jp」が2025年11月中に全面リニューアル！ より使いやすく、教員採用・募集情報へのアクセスが大幅向上へ
教員採用支援サイト「教員採用.jp（https://kyoin-saiyo.jp/）」は、
この度、サイトの利便性と情報提供力の向上を目指し、2025年11月中にウェブサイトを全面リニューアルすることを決定いたしました。
近年、教員採用試験は、団塊の世代の退職による大量採用や、
特別選考枠（社会人経験者、地域枠など）の拡大、さらにはデジタル化・多様な学びへの対応といった教育現場のニーズ変化に伴い、その情報量が爆発的に増大し、制度も複雑化しています。
従来の「教員採用.jp」は、これらの情報を網羅的に提供してきましたが、
「情報が多すぎてどこから手をつければいいかわからない」
「必要な情報にたどり着くまでに時間がかかる」
「自分に合う情報がどこにあるのか探せない」
といった声も増えてきました。
そこで今回の全面リニューアルでは、
この情報過多の時代に対応し、単に情報を並べるだけでなく、
価値ある情報を、より効率的な方法で提供できることを目標としました。
■リニューアルの主なポイント（特長）
新しく生まれ変わる「教員採用.jp」では、特に以下の点に注力し、教員採用活動をサポートします。
（1） デザインと操作性の全面刷新
PC・スマートフォン問わず、シンプルで視認性の高いデザインに一新します。これにより、ストレスなく情報を閲覧でき、サイト内での移動（ナビゲーション）がスムーズになります。
（2） より多様なニーズに応える「詳細化された求人情報」
従来の求人情報に比べ、各募集の詳細を多角的に掘り下げ、掲載される情報量と質を大幅に高めました。
求職者は給与や勤務地といった基本情報だけでなく、学校の特色、求める人物像、職場の雰囲気など、より深い情報に基づいた検討も可能となります。
情報が詳細になることで、ご自身の経験や教育観、ライフスタイルに本当に合った求人を見つけやすくなり、入職後のミスマッチを防ぎ、教員としての理想的な一歩を踏み出すサポートを強化します。
（３） 検索機能の強化
志望する「勤務地（都道府県）」「教科」「雇用形態（例：専任教諭、常勤講師）」といった従来の検索項目に加え、「未経験可」「シニア活躍中」といった特徴や条件での絞り込み機能を新たに実装します。これにより、多様なバックグラウンドを持つ方々の求職活動を強力にサポートします。
さらに、特定の「学校種（例：小学校、中学校）」だけでなく、学校自体の情報（学校名、所在地など）でも直接検索できるようになります。これにより、志望する学校の募集状況や詳細情報を素早く正確に見つけられるようになります。
（４） パーソナライズされた求人情報レコメンド
希望条件などに基づいて、興味がありそうな求人を自動でおすすめする機能です。これにより、利用者は自分に合った求人情報を効率的に得ることができます。
■教員採用.jpの主要サービス（リニューアル後も変わらぬ強み）
教員採用.jpは、今回のリニューアルによる利便性向上と情報拡充後も、長年にわたり求職者の皆様を支援してきた以下の主要サービスを引き続きご提供いたします。
求職者の皆様が理想の教員キャリアを実現するため、リニューアル後も多角的にサポートします。
（1） 求人（WEB応募）
全国の私立の学校の最新の教員募集情報を掲載しています。ご自身の条件に合った求人を効率的に検索し、サイト上でスムーズにWEB応募（エントリー）が可能です。
