エムオーテックス、「第14回 NIPPON ITチャリティ駅伝」にゴールドスポンサーとして協賛

エムオーテックス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：徳毛 博幸、以下MOTEX）は、2025年11月16日（日）お台場 シンボルプロムナード公園 セントラル広場で開催される「第14回 NIPPON ITチャリティ駅伝」に、ゴールドスポンサーとして協賛します。

「NIPPON ITチャリティ駅伝」は、「今、走ろうとするあなたの第一歩が笑顔に満ちた日本の未来を創りだす―。あなたの走りが一人の若者を救います―。」という趣旨のもと、同実行委員会および実行委員長 チャック・ウィルソン氏の主催、IT業界の団体・企業の協力・協賛によって運営されています。

▶「NIPPON ITチャリティ駅伝」公式サイト：http://www.nit-run.com/

駅伝ランナーの参加費やスポンサー企業の協賛による収益は、うつ病患者や障がい者、難病の方の社会参加を支援しているNPO法人「Future Dream Achievement（FDA）」をはじめ、被災地・災害地の復興支援など、さまざまな目的で活動されている法人・団体に寄付されます。

MOTEXは、本イベントの趣旨に賛同し、ゴールドスポンサーとして協賛するとともに、当日は駅伝に社員チームが参加するなど、本イベントを盛り上げてまいります。

■ MOTEXについて

MOTEXは“LANSCOPE”ブランドのもと、プロダクト・サービスの提供を通じて、エンドポイントにおけるIT資産管理・情報漏洩対策・ウイルス対策から総合的な診断・コンサルティングまで、お客様が抱えるサイバーセキュリティの課題解決を支援しています。

「Secure Productivity（安全と生産性の両立）」をミッションに掲げ、お客様がエンドポイントやネットワーク、ITサービスを安心してご利用いただけるよう、これまで培ってきた技術と豊富な知見で、世界水準のプロダクト・サービスをご提供します。

