Vtuber『天使エル』×『オリラボマーケット』コラボグッズ第4弾が発売開始!!

写真拡大

オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、Vtuber『天使エル』さんとのコラボグッズ第4弾を2025年10月7日（火）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331225&id=bodyimage1】

イラストレーター『samo*cha』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルスタンドなど、計7種のオリジナルグッズは、2025年11月7日（金）までの期間限定で販売しております。

ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!

『天使エル』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/6494f068ea827


■『天使エル』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計8点）

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331225&id=bodyimage2】

＜アクリルスタンド+学生証セット＞
販売価格 : \4,660（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e2269fcb4e2

＜ランダム缶バッジ57mm【全6種類（シークレットあり）】＞
販売価格 : \550（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e22915be04c

＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,980（税込）
https://market.orilab.jp/item/689eeb88ee9dd

＜キャンバストート＞
販売価格 : \3,480（税込）
https://market.orilab.jp/item/689eecfd721ad

＜ハードカバーハンディノート＞
販売価格 : \2,480（税込）
https://market.orilab.jp/item/689ef31d1ecdd

＜アートデザインパネル＞
販売価格 : \4,980（税込）
https://market.orilab.jp/item/689eef8a4ae20

＜アクリルスタンド＞
販売価格 : \3,380（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e223f7e2056

＜学生証＞
販売価格 : \1,280（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e2260c9a5fe


■『天使エル』さんからのコメント
今年の新衣装の制服衣装でのはじめてのグッズです！
とても可愛いのでぜひお迎えしてみてくださいね！

▼『天使エル』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/Ama_Eru
YouTube : https://www.youtube.com/@Ama_Eru


■イラストレーター『samo*cha』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/samo_cha



■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331225&id=bodyimage4】

■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/

■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register

------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------


■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/

オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/

オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/

オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/

ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/


■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/

配信元企業：オリジナルラボ株式会社
プレスリリース詳細へ