Vtuber『天使エル』×『オリラボマーケット』コラボグッズ第4弾が発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、Vtuber『天使エル』さんとのコラボグッズ第4弾を2025年10月7日（火）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331225&id=bodyimage1】
イラストレーター『samo*cha』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルスタンドなど、計7種のオリジナルグッズは、2025年11月7日（金）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『天使エル』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/6494f068ea827
■『天使エル』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計8点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331225&id=bodyimage2】
＜アクリルスタンド+学生証セット＞
販売価格 : \4,660（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e2269fcb4e2
＜ランダム缶バッジ57mm【全6種類（シークレットあり）】＞
販売価格 : \550（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e22915be04c
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,980（税込）
https://market.orilab.jp/item/689eeb88ee9dd
＜キャンバストート＞
販売価格 : \3,480（税込）
https://market.orilab.jp/item/689eecfd721ad
＜ハードカバーハンディノート＞
販売価格 : \2,480（税込）
https://market.orilab.jp/item/689ef31d1ecdd
＜アートデザインパネル＞
販売価格 : \4,980（税込）
https://market.orilab.jp/item/689eef8a4ae20
＜アクリルスタンド＞
販売価格 : \3,380（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e223f7e2056
＜学生証＞
販売価格 : \1,280（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e2260c9a5fe
■『天使エル』さんからのコメント
今年の新衣装の制服衣装でのはじめてのグッズです！
とても可愛いのでぜひお迎えしてみてくださいね！
▼『天使エル』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/Ama_Eru
YouTube : https://www.youtube.com/@Ama_Eru
■イラストレーター『samo*cha』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/samo_cha
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331225&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
プレスリリース詳細へ