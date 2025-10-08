TASAKIより初のフレグランス コレクション「TASAKI HAUTE PARFUMERIE」が登場

株式会社TASAKI

日本発のラグジュアリージュエラーTASAKIは2025 年10月10日（金）、自社初となるフレグランスコレクション「TASAKI HAUTE PARFUMERIE（TASAKI オート パフューマリー）」を発表します。

まるでジュエリーのようにデザインされたこのコレクションは、TASAKIの物語に加わる新たな“宝石”として誕生し、メゾン独自の精神を鮮やかに映し出します。TASAKIはこのコレクションを通じて、卓越したサヴォア・フェール（匠の技）を「香り」という新しいかたちで表現しました。

「TASAKI オート パフューマリー」は、世界各地で丁寧に収穫され、選び抜かれた原料をフレグランスの世界的中心地であるフランスのグラースで丹念に精製したのち、芸術性と感性にあふれるパフューマリー「ORMAIE（オルメ）」とのパートナーシップのもと、パリで生み出されました。クラフツマンシップと創造性が融合して誕生した3つの香りは、細部までこだわり抜かれ、個性豊かな芸術作品として昇華されました。

TASAKIの真珠養殖場と、銀座本店のファサードを想起させるグリッドが施されたボトルデザインは、パールの質感を感じさせるキャップと調和し、凛とした日本の美を体現しています。

「TASAKI オート パフューマリー」は、2025年10月10日（金）より、TASAKI 銀座本店をはじめ全国の対象店舗で展開されます。

「TASAKI オート パフューマリー」３つの香りのご紹介

99 ISLANDS

長崎 九十九島の養殖場の情景からインスピレーションを受けて誕生。パールそのものを香りの中心モチーフに据え、澄み渡る自然の静けさを纏うフレグランス。フリージアとベルガモットが優雅に立ち上がり、日本の原材料からインスパイアされたホワイトローズティとジャスミンが清涼な風を運びます。やがて、パチュリやムスクが肌に溶け込むように寄り添い、ほのかな余韻を残します。遥かな海の記憶を呼び起こす、清爽感あふれる香りです。



BALANCE

TASAKIを象徴するコレクション、“balance”に着想を得たフレグランス。弾けるようなユズの爽やかなトップノートから、ガルバナムが自然の生命力を吹き込み、ベースノートはシダーウッドとサンダルウッドが静かに広がり、香りに奥行きと温もりを添えます。瑞々しい透明感と内に秘めた深淵な静けさが溶け合い、美しく調和するような洗練された香りです。



HIGH JEWELLERY

ハイジュエリーの華やかさと躍動感を香りで表現した、ラグジュアリーなフレグランス。トップノートにラズベリーやラムの香りでエキゾチックなムードを醸しながらも、ライチとローズの華やかな香りに移り変わり、ベースノートにはシダーウッドが官能的な余韻を残します。複雑な香調が織りなす美のハーモニーは、まるで色とりどりのカラーストーンのきらめきのように儚く移ろいます。

「99 ISLANDS」「BALANCE」「HIGH JEWELLERY」

TASAKI HAUTE PARFUMERIE

20ml \22,000／75ml \33,000

以上すべて税込価格 (C)TASAKI



スペシャルサイト：https://www.tasaki.co.jp/lp/fragrance/2025/