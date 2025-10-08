栽培用バッグの世界市場2025年、グローバル市場規模（プラスチックタイプ、布タイプ）・分析レポートを発表
2025年10月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「栽培用バッグの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、栽培用バッグのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の栽培用バッグ市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年までにXXX百万米ドルへと拡大し、予測期間中の年平均成長率はXXX%に達すると予測されています。栽培用バッグは、じゃがいもやトマトをはじめとする多様な作物栽培に利用されており、特に都市型農業や家庭菜園の拡大とともに需要が高まっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、栽培用バッグの産業チェーンを整理し、じゃがいも用（プラスチックタイプ、布タイプ）、**トマト用（プラスチックタイプ、布タイプ）**を中心に市場の現状を分析しています。加えて、野菜全般、きのこ類、その他の作物への応用範囲も広がっており、需要は多様化しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の分析では、北米と欧州が安定した成長を示しており、政府による都市農業推進政策や消費者のエコ意識の高まりが市場拡大を支えています。アジア太平洋地域、とりわけ中国は世界市場をリードしており、旺盛な国内需要や政策的支援、強固な製造基盤が背景にあります。南米、中東、アフリカにおいても徐々に需要が拡大しており、新興市場として注目されています。
________________________________________
市場の特徴と課題
栽培用バッグ市場には以下の特徴があります。
● タイプ別需要：プラスチックタイプは耐久性と低コストが強みであり、布タイプは通気性や排水性に優れ、根菜類や繊細な作物に適しています。
● 主要用途：じゃがいもやトマトの栽培が中心ですが、近年では多様な野菜やきのこの生産に応用が進んでいます。
● 課題：リサイクル性や環境負荷低減への要求が高まっており、持続可能な素材開発が求められています。
________________________________________
技術動向
技術革新は市場拡大の重要な要素です。最新の動向としては、再利用可能素材や生分解性素材を用いた製品開発が進んでいます。また、耐候性や紫外線耐性を高める加工技術が導入され、長期間使用可能なバッグの開発が加速しています。さらに、家庭菜園向けにデザイン性や利便性を強化した製品も増加しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場は多くの企業が参入する競争的な状況にあります。代表的な企業として以下が挙げられます。
Bazodo Enterprises、Vaighai Agro Products、Subhiksha Organics、Essen、Kumaran Coirs、Northern Homestead、Wassya、GML Grow Green、VIVOSUN、Winner Outfitters
これらの企業は、製品ポートフォリオの拡充、環境対応型製品の投入、流通チャネルの拡大を通じて市場での存在感を高めています。特にVIVOSUNやWinner Outfittersは家庭向け市場でのブランド認知度が高く、Bazodo EnterprisesやVaighai Agro Productsは農業用途での需要に強みを持っています。
________________________________________
消費者分析
消費者の関心は、利便性、コスト効率、環境配慮に集中しています。都市部では家庭菜園やバルコニー栽培が増加しており、小型で取り扱いやすい布製バッグへの需要が高まっています。一方で農業分野では、大規模生産に適した耐久性の高いプラスチックタイプが選好されています。アンケートやレビュー調査によれば、再利用可能性や作物の収量改善が購入意欲を左右する要因となっています。
