塩素化ポリエチレン市場は、自動車部品、ケーブル、屋根材などの分野における需要増加によって牽引され、2033年には11億8000万米ドルに達すると予測される。
塩素化ポリエチレン（CPE）の世界市場、2033年には11億8,970万米ドルに成長見込み、CAGRは5.9%
最新の業界分析によると、塩素化ポリエチレン（CPE）の世界市場は今後10年間で大幅な成長が見込まれています。2024年の市場規模は7億1,020万米ドルですが、2033年には11億8,970万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.9%に達すると見られています。
耐候性、難燃性、耐薬品性、他のポリマーとの相性の良さなど優れた特性を持つ高性能ポリマーであるCPEは、衝撃改質剤や柔軟材料として広く利用されており、需要が拡大しています。これらの特性は、CPEを幅広い産業用および商業用途に最適化しており、特に自動車部品、配線用被覆材、屋根用防水シート、工業用ホース、接着剤、磁気テープなどに適しています。
CPE市場成長を牽引する主要要因
建設・インフラ産業、特にアジア太平洋地域と中東における成長は、CPEの需要を大きく押し上げています。CPEはポリ塩化ビニル（PVC）の柔軟性と耐衝撃性を向上させるため、耐久性の高い屋根材や外壁材の製造に好んで使用されています。環境に配慮した建築物や省エネ建材への需要が高まるにつれ、CPEは持続可能な建築分野での用途拡大が見込まれています。
もう一つの主要な成長要因は自動車産業です。CPEは、自動車用ウェザーストリップ、シール、ホースカバーなどの柔軟性があり耐油性の高い部品の製造に利用されています。電気自動車（EV）やハイブリッド車の普及は、CPEの用途拡大にも寄与しており、特にEVの配線システム用軽量・高性能絶縁材料としての需要が高まっています。
ケーブル・ワイヤー業界からの需要増も市場成長を後押し
世界的なケーブル・ワイヤー業界では、難燃性、熱安定性、柔軟性を兼ね備えた材料への需要が高まっています。CPEは、優れた絶縁特性と耐薬品性、耐紫外線性を持つため、ケーブルの被覆材として広く使用されています。通信インフラの拡大、スマートグリッドの導入、そして5G技術の普及に伴い、高性能な電線・ケーブル絶縁材料への需要が高まり、世界的にクロロプレンゴム（CPE）の需要拡大が見込まれています。
アジア太平洋地域が世界需要を牽引、北米・欧州も堅調な需要維持
アジア太平洋地域は、急速な工業化、成長著しい自動車産業、大規模な不動産開発への投資などを背景に、クロロプレンゴム市場を牽引し続けています。中国、インド、韓国、日本などの国々では、製造業の活況と、建設・電気機器分野における信頼性の高い長寿命材料への需要の高まりにより、CPEの消費量が増加しています。
一方、北米と欧州では、難燃性材料に関する厳しい安全規制や、ポリマー加工に関する環境基準が厳格化していることから、堅調な需要が維持されています。これらの地域では、リサイクル可能な低毒性材料への需要が高まっており、より安全な製品開発においてクロロプレンゴムが利用される傾向が見られます。
塩素化ポリエチレン市場の主要企業一覧
Aurora Plastics LLC
杭州凱力化工有限公司
江蘇天騰化工有限公司
聯達企業股份有限公司
山東諾維斯達化工有限公司
山東高新化工有限公司
山東祥盛新材料技術有限公司
山東旭業新材料有限公司
昭和電工株式会社
山東順達聚合物有限公司
