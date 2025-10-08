パチスロ新機種『プリズムナナ』発売のお知らせ
カルミナ株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役社長：佐藤 圭一）は、このたびパチスロ新機種
『プリズムナナ』（型式名：ＬプリズムナナＣC）を発売することになりましたのでお知らせいたします。
本機はスマートパチスロ機（スマスロ）として、
2025年12月8日（月）より全国のパチンコホールにて導入開始予定です。
◆『まじかるすいーと プリズム・ナナ』とは
本機『プリズムナナ』は、SHAFTが手がける魔法少女プロジェクト『まじかるすいーと プリズム・ナナ』を
題材としています。
キャラクターデザインはカントク氏が担当し、
映像企画として展開されてきました。
最大の特長は「スターシステム」。キャラクター原案をベースに、設定やストーリーを自由に描くことで
多彩で新鮮な物語を生み出してきました。
本機では、その魅力を凝縮し、魔法少女たちの
煌めく世界をパチスロを通じて体感いただけます。
◆未来が見えるマジカルST
本機最大の特長は、新感覚の「マジカルST」。
このSTでは「見える・育てる・繋がる」という3つの要素を楽しめます。
見える：ST中は、7ゲーム先までのボーナス確率が表示され、
どこが叩きどころなのか直感的に判断できます。
育てる：ボーナス当せん時には、その消化中に“7ゲーム先までのボーナス確率”を強化可能。
未来のチャンスを育てられます。
繋がる：強化したボーナス確率により、次のボーナスを引き当てることで
連続のボーナスを楽しめる仕様となっています。
加えて、新規描き下ろしアニメ映像と全20曲のオリジナル楽曲を搭載。
『プリズムナナ』の世界観を存分に堪能することができます。
◆関連サイト
カルミナ公式サイト
https://carmina-gaming.co.jp/
カルミナ公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/Carmina_slot
カルミナ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/CarminaChannel
◇本件に関するお問い合わせは下記フォームよりお願いします。
https://carmina-gaming.co.jp/contact/
（C）prismnana
（C）prismnana
配信元企業：カルミナ株式会社
