毎日に寄り添う、最高の“バディ”になるアイウエア「JINS / Disneyモデル」より『ズートピア』デザイン10月9日（木）発売

株式会社ジンズホールディングス

株式会社ジンズ（以下JINS）は、ディズニーキャラクターをモチーフにしたコレクション「JINS / Disney（ジンズ / ディズニー）モデル」から、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』デザインのアイウエアを、2025年10月9日（木）より一部のJINS店舗、JINSオンラインショップ（www.jins.com）にて販売します。

大人気作品『ズートピア』のアイウエアが登場！

『ズートピア』は、さまざまな動物が暮らす大都会を舞台に、ウサギ初の警察官ジュディとキツネの詐欺師ニックが連続失踪事件の謎を追う物語。夢を追いかけるジュディと夢を信じないニックが力を合わせて事件を解決するなかで友情を深めていく姿は、多くの人々を魅了しました。JINSは、そんな最高の“バディ”であるジュディとニックをイメージしたアイウエア、JINS / Disneyモデル「ZOOTOPIAデザイン」全6型12種を展開します。

最高の“バディ”との出会い。身に着けるたびに冒険のワクワク感が湧き立つアイウエア

本商品は、正義感が強く、行動的で頑張り屋なジュディと皮肉屋だが陽気な魅力のあるニックの最初の出会いから、“バディ”になっていくまでの印象的な3シーンから着想を得ています。警察官バッジや二人のしっぽの形、シャツのテイストなど、キャラクター要素を忠実に細部まで落とし込んだアイウエアが、あなたの新しい“バディ”として日々に彩りを加えます。

さらに、今回のスペシャルメガネケースは、片面ずつジュディとニックのデザインが楽しめる、JINSでは珍しいバイカラー仕様。またスペシャルセリートは、4種類のデザインからランダムで1枚が付属するだけでなく、そのうち1つは開けるまで分からないサプライズデザインとすることで、ワクワク感を演出しました。本商品を手に、ぜひ映画の世界観を心ゆくまでご堪能ください。

商品概要

【商品名】JINS / Disneyモデル「ZOOTOPIAデザイン」

【ラインアップ】6型12種

【価格】\14,900（税込）

※サングラス以外は、標準クリアレンズ代込み

（屈折率1.60の単焦点クリアレンズ。作成可能範囲には限りがあります。）

【付属品】スペシャルメガネケース、スペシャルセリート

【発売日】2025年10月9日（木）

【販路】一部のJINS店舗（https://www.jins.com/jp/topics_detail.html?info_id=1079）、

JINSオンラインショップ

【特設ページ】https://www.jins.com/jp/collabo/disney/zootopia/

ラインアップ

ジュディモデル（3型6種）

LRF-25A-172

LRF-25A-173

LMF-25A-176（サングラス）

※度付き対応・レンズ交換不可

ニックモデル（3型6種）

URF-25A-174

URF-25A-175

UMF-25A-177（サングラス）

※度付き対応・レンズ交換不可

付属品

“バディ”が入れ替わる

バイカラーのスペシャルメガネケース

4種の柄からランダムで1枚付属する

スペシャルセリート

(C) Disney