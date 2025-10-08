SEOツール「パスカル」が、10月22日～開催の「EC・店舗Week」に出展いたします。

株式会社オロパス

SEOツール「パスカル」を提供している株式会社オロパスは、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセにて開催される「EC管理・物流 EXPO【秋】内 EC・店舗Week」に出展します。

本展示会は、ECサイトや店舗運営の「効率化」と「売上向上」を強力に推進するための最新ソリューションが結集する絶好の機会です。

この3日間、商業環境を強化し、消費者の利便性と企業の成長促進を実現するための製品・サービスを有する企業が一堂に集結します。オロパスは、Web集客をサポートするSEOツール「パスカル」をご紹介いたします。

展示会の概要

「EC管理・物流 EXPO【秋】内 EC・店舗Week」

日時：2025年10月22日（水）～24日（金）

時間：10:00～17:00

会場：幕張メッセ 1～8ホール

入場料：無料

主催：RX Japan株式会社

イベントページ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ec.html

当社ブース

会場：EC・店舗Week内 小間番号【A33-32】(7ホール)

出展ツール：パスカル（https://www.pascaljp.com/）

▼入場用バッジ登録はこちら

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499379385074241-OFI

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、圧倒的な使いやすさと業界トップクラスの分析スピードを兼ね備えたSEO支援ツールです。SEO初心者から上級者まで幅広いユーザーに支持されており、WEB制作会社や一般企業など、これまでに2,700社以上への導入実績があります。

導入企業へのアンケートでは、85%以上のユーザーが「SEO効果を実感している」と回答。高い満足度と成果を両立するツールとして、多くの現場で活用されています。

パスカルは、誰でも一定の定量データに基づいて、高品質なSEO施策を実行できるよう設計されています。



キーワード選定、競合サイトの調査、上位表示の難易度分析、順位上昇の可能性など、コンテンツSEOに必要な多角的な分析を自動でサポート。属人化しがちなSEO業務を、誰でも再現可能な形に仕組み化します。

▼詳しくはこちら

https://www.pascaljp.com/

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html