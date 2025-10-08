SEOツール「パスカル」が、10月22日～開催の「EC・店舗Week」に出展いたします。
SEOツール「パスカル」を提供している株式会社オロパスは、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセにて開催される「EC管理・物流 EXPO【秋】内 EC・店舗Week」に出展します。
本展示会は、ECサイトや店舗運営の「効率化」と「売上向上」を強力に推進するための最新ソリューションが結集する絶好の機会です。
この3日間、商業環境を強化し、消費者の利便性と企業の成長促進を実現するための製品・サービスを有する企業が一堂に集結します。オロパスは、Web集客をサポートするSEOツール「パスカル」をご紹介いたします。
展示会の概要
「EC管理・物流 EXPO【秋】内 EC・店舗Week」
日時：2025年10月22日（水）～24日（金）
時間：10:00～17:00
会場：幕張メッセ 1～8ホール
入場料：無料
主催：RX Japan株式会社
イベントページ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ec.html
当社ブース
会場：EC・店舗Week内 小間番号【A33-32】(7ホール)
出展ツール：パスカル（https://www.pascaljp.com/）
▼入場用バッジ登録はこちら
https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499379385074241-OFI
SEOツール『パスカル』について
「パスカル」は、圧倒的な使いやすさと業界トップクラスの分析スピードを兼ね備えたSEO支援ツールです。SEO初心者から上級者まで幅広いユーザーに支持されており、WEB制作会社や一般企業など、これまでに2,700社以上への導入実績があります。
導入企業へのアンケートでは、85%以上のユーザーが「SEO効果を実感している」と回答。高い満足度と成果を両立するツールとして、多くの現場で活用されています。
パスカルは、誰でも一定の定量データに基づいて、高品質なSEO施策を実行できるよう設計されています。
キーワード選定、競合サイトの調査、上位表示の難易度分析、順位上昇の可能性など、コンテンツSEOに必要な多角的な分析を自動でサポート。属人化しがちなSEO業務を、誰でも再現可能な形に仕組み化します。
▼詳しくはこちら
https://www.pascaljp.com/
▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら
https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html