「クリスマスを待ちわびる楽しい夜、それぞれの過ごし方」をテーマにイラストレーター北岸由美氏とのコラボレーションアイテムを10/29(水)より発売

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、ぬくもりを感じる色使いや筆のタッチが魅力のイラストレーター「北岸由美」氏とのコラボレーションアイテムを10月29日(水)から全国のアフタヌーンティー・リビング店舗およびアフタヌーンティー公式オンラインストアにて発売いたします。

「クリスマスを待ちわびる楽しい夜、それぞれの過ごし方」をテーマにアートの世界のワンシーンを切り取ったようなぬいぐるみやハンカチ、ギフトにもぴったりなマグカップやオーナメントTEAなどが揃います。

また、コラボレーション商品の発売を記念して、北岸由美氏のアートを取り入れた限定ギフトラッピングと、クリスマスカラーを基調とした限定ギフトラッピングを11月5日(水)より展開いたします。大切な方への贈り物を、より華やかに、印象的に演出します。

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-christmas/

■商品一覧

ぬいぐるみ 各\7,700、マルチファブリック \6,600

ツリーセット \9,350、TEATIME缶 \3,024、オーナメントTEA \648、ハウス型ビスケットBOX \864

マグネット 各990、ミトン 各1,760、ティータオル \1,760

ツリーセット \9,350、オーナメントセット \4,950

ぬいぐるみポーチ \2,860、モバイルステッカーセット \1,100、ラッピングペーパーセット \2,530、メモスタンドクリップ \990、マスキングテープ(レッド) \825、マスキングテープ(ブルー) \990

クッション \4,400、マルチファブリック \6,600、スノードーム \4,400、マグカップ(350ml) \1,980、ツリーXS \3,300、トレーシングペーパーミニカード \605

※価格はすべて税込み

■Afternoon Teaオリジナルのリンゴモチーフのクリスマスツリー

真っ赤なリンゴをモチーフにした大好評のAfternoon Teaオリジナルのクリスマスツリーから今年はグリーンアップルツリーも新登場。

置く場所に合わせて選べる5種類のサイズと、LEDで光るタイプをご用意しました。

インテリアに合わせてデコレーションをお楽しみいただけるリースやモチーフが可愛いスノードームなどのアイテムも揃います。

大きさ順：ツリーXL \25,300、ツリーL \17,600、ツリーM \7,480、ツリーS \４,400、ツリーXS \3,300 ※XL～Mライト付き

大きさ順：ツリーS \４,400、ツリーXS \3,300 ※グリーンアップルツリーは公式オンラインストアおよび一部店舗のみの販売

大きさ順：リースL \6,050、リースM 各4,620、リースハート型 \3,850

ツリーM \7,480

スノードーム(ベア) \3,080、スノードーム(ピンクサンタ) \1,430、スノードーム(サンタ) \3,080、スノードームミニ(サンタ) \770、スノードームミニ(アップル) \770、スノードーム(サンタカー)\3,630

※価格はすべて税込み

■シーズン限定スペシャルラッピング登場

ショッパー \55、コットンバッグ各サイズ \330、ボックス各サイズ \440

11月5日(水)から北岸由美氏のアートを使用したシーズン限定ラッピングをはじめ、クリスマスカラーの限定ギフトラッピングが登場。

※限定ラッピングはなくなり次第終了

※仕様は画像と一部異なる場合がございます

※ご購入の商品によっては通常のラッピング包材になる場合もございます

＜店頭で購入した場合＞

11月5日(水)～限定ラッピングをお選びいただけます。

＜公式オンラインストアで購入した場合＞

11月5日(水)13:00～限定ラッピングでお届けいたします。

※有料ギフトラッピングをご注文のお客様が対象となります

※ご購入の商品によっては通常のラッピング包材になる場合もございます

※ラッピング資材を指定することはできません、予めご了承ください

※価格はすべて税込み

■北岸由美

イラストレーター。 グラフィックデザインを学んだ後デザイン事務所勤務を経て、イラストレーターの道へ。子どものころから描くのが大好きだったという彼女の作品は、手のぬくもりを感じるタッチと豊かな色彩感覚が魅力。チャーミングなキャラクターたちが登場する作品には一篇の物語が込められ、まるで絵本のような世界が広がる。現在は個展にてオリジナル作品を発表するほか、国内外の企業とのコラボレーションにも精力的に取り組んでいる。著作に『もうすぐクリスマス』（白泉社）、『ねこねこほいくえん おさんぽカー』（講談社 / 文：石崎洋司 絵：北岸由美）、『366日のちいさな物語』（主婦の友社）。

Instagram：https://www.instagram.com/yumikitagishi/

X：https://x.com/yumikitagishi

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)