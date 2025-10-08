今年の「Nウォームダブルスーパー」は、先進素材エアロゲル配合であたたかさを逃さない。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、9月上旬

から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した2025年度モデルの「Nウォーム寝具」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/nwarmbedding/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/nwarmbedding/)

「Nウォーム」とは、体から発散される水分を、熱に変える吸湿発熱素材を使用した商品のこと。肌に触れた部分からじんわり、あたたかくなります。

2025年モデルは先進素材「エアロゲル」を採用

2025年モデルの「Nウォーム寝具」における最大の特徴は、上位モデル「Nウォームダブルスーパー（WSP）」に先進素材「エアロゲル」を採用したことです。エアロゲルは高い断熱性を持ち、寝具内の熱を逃がしにくくすることで、これまでにない保温力を実現しました。

さらに、毛先に練り込まれた高性能素材グラフェンの量を昨年より増量し、遠赤外線効果による保温性が向上。中わたには東洋紡の吸放湿わたを引き続き採用(※1)し、ムレにくく快適さが持続します。

(※1)スマホ毛布、足カバー、エリカバーを除く

2つの暖かさレベルで選びやすく

2025年モデルでは、2シリーズの「Nウォーム寝具」を展開しています。

・Nウォーム：定番の暖かさ。吸湿発熱素材により、肌に触れた部分からじんわりと暖かくなります。

・Nウォームダブルスーパー（WSP）：より暖かく感じる上位モデル。エアロゲルとグラフェンの効果で、より高い保温性を実現します。

敷きパッドは3タイプ展開

使い方やライフスタイルに合わせて選べる3タイプの敷きパッドを展開しています。

1. 両面使えるゴム付き敷パッド

四隅のゴムでしっかり固定でき、両面使えるため季節に応じて使い分けが可能です。



2. 両面使えるBOXパッド

寝返りによるズレを防ぎ、シーツ・敷パッド・マットレスプロテクターの機能を一体化。家事の負担を軽減します。2025年モデルからは両面仕様となり、残暑から春先まで長く使えます。



3.置くだけ簡単敷パッド

裏面に滑り止め付きで、ベッドに横付けしている方でも設置・交換が簡単です。

「Nウォーム寝具」で今年もあたたかい冬を過ごしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】両面使えるゴムバンド付き 敷きパッド

【価格】1,990円

【サイズ（約）】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、ファミリー

【カラー】グレー、モカ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100065977/

【商品名】両面使えるゴムバンド付き 敷きパッド NウォームWSP

【価格】3,990円

【サイズ（約）】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン

【カラー】グレー、モカ、グレイッシュローズ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066066/

【商品名】フィットしてズレにくい両面使える BOXパッド

【価格】2,990円

【サイズ展開】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン

【カラー】グレー、モカ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066332/

【商品名】フィットしてズレにくい両面使える BOXパッド NウォームWSP

【価格】4,990円

【サイズ展開】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン

【カラー】グレー、モカ、グレイッシュローズ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066417s/

【商品名】置くだけ簡単敷パッド

【価格】2,990円

【サイズ（約）】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン

【カラー】グレー、モカ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066172s/

【商品名】置くだけ簡単敷パッド NウォームWSP

【価格】4,990円

【サイズ（約）】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン

【カラー】グレー、モカ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066257s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。