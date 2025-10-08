今年の「Nウォームダブルスーパー」は、先進素材エアロゲル配合であたたかさを逃さない。
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、9月上旬
から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した2025年度モデルの「Nウォーム寝具」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/nwarmbedding/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/nwarmbedding/)
「Nウォーム」とは、体から発散される水分を、熱に変える吸湿発熱素材を使用した商品のこと。肌に触れた部分からじんわり、あたたかくなります。
2025年モデルは先進素材「エアロゲル」を採用
2025年モデルの「Nウォーム寝具」における最大の特徴は、上位モデル「Nウォームダブルスーパー（WSP）」に先進素材「エアロゲル」を採用したことです。エアロゲルは高い断熱性を持ち、寝具内の熱を逃がしにくくすることで、これまでにない保温力を実現しました。
さらに、毛先に練り込まれた高性能素材グラフェンの量を昨年より増量し、遠赤外線効果による保温性が向上。中わたには東洋紡の吸放湿わたを引き続き採用(※1)し、ムレにくく快適さが持続します。
(※1)スマホ毛布、足カバー、エリカバーを除く
2つの暖かさレベルで選びやすく
2025年モデルでは、2シリーズの「Nウォーム寝具」を展開しています。
・Nウォーム：定番の暖かさ。吸湿発熱素材により、肌に触れた部分からじんわりと暖かくなります。
・Nウォームダブルスーパー（WSP）：より暖かく感じる上位モデル。エアロゲルとグラフェンの効果で、より高い保温性を実現します。
敷きパッドは3タイプ展開
使い方やライフスタイルに合わせて選べる3タイプの敷きパッドを展開しています。
1. 両面使えるゴム付き敷パッド
四隅のゴムでしっかり固定でき、両面使えるため季節に応じて使い分けが可能です。
2. 両面使えるBOXパッド
寝返りによるズレを防ぎ、シーツ・敷パッド・マットレスプロテクターの機能を一体化。家事の負担を軽減します。2025年モデルからは両面仕様となり、残暑から春先まで長く使えます。
3.置くだけ簡単敷パッド
裏面に滑り止め付きで、ベッドに横付けしている方でも設置・交換が簡単です。
「Nウォーム寝具」で今年もあたたかい冬を過ごしませんか？
ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。
■商品概要 ※価格は全て税込み表記
【商品名】両面使えるゴムバンド付き 敷きパッド
【価格】1,990円
【サイズ（約）】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、ファミリー
【カラー】グレー、モカ
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100065977/
【商品名】両面使えるゴムバンド付き 敷きパッド NウォームWSP
【価格】3,990円
【サイズ（約）】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン
【カラー】グレー、モカ、グレイッシュローズ
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066066/
【商品名】フィットしてズレにくい両面使える BOXパッド
【価格】2,990円
【サイズ展開】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン
【カラー】グレー、モカ
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066332/
【商品名】フィットしてズレにくい両面使える BOXパッド NウォームWSP
【価格】4,990円
【サイズ展開】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン
【カラー】グレー、モカ、グレイッシュローズ
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066417s/
【商品名】置くだけ簡単敷パッド
【価格】2,990円
【サイズ（約）】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン
【カラー】グレー、モカ
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066172s/
【商品名】置くだけ簡単敷パッド NウォームWSP
【価格】4,990円
【サイズ（約）】シングル、セミダブル、ダブル、クイーン
【カラー】グレー、モカ
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100066257s/
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。