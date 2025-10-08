ハワイ発！薪火フレンチビストロ「natuRe tokyo」がクリスマス期間限定「Noel Course」の予約受付を開始

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）が運営する「natuRe tokyo(ナチュール トウキョウ)」は、「Noel Course」の予約受付を開始します。

都立明治公園内に位置する一軒家レストラン「natuRe tokyo」は、12月8日(月)～25日(木)のクリスマス期間限定で「Noel Course」を提供します。目にも⾆にも喜ばれるリッチなフィンガーフード盛り合わせや鮑を用いた特別感溢れる一品など、ホリデー気分を盛り上げるメニューがラインアップ。キャンドルでライトアップされたロマンティックな一軒家レストランで、大切な方との特別なひとときをお楽しみいただけます。

■Noel Course

Island Style Amuse 4Elements

コースのスタートには4種のフィンガーフードを盛り合わせたお洒落なプレートをご用意。姉妹店のnatuRe waikikiで人気のパニプリをアレンジした一品や、一口サイズのアヒポケ、シェフのスペシャリテである鶏レバームースのエクレアを一度にお楽しみいただけます。

Hors d'oeuvre ルビーサラダ

クリスマス連想させるルビーカラーを効かせた一⽫。トレビス、ビーツ、ブッラータチーズといった具だくさんのサラダに旬のイチゴや鴨ハムをあわせ、ビネグレットで⽢酸っぱく仕上げました。

Poisson ガーリックシュリンプ

炭⽕で丁寧に焼き上げた一本の海⽼をガーリックシュリンプに見立てた、シェフの独創性溢れる一⽫。ナンプラーを使用したソースを合わせ、エスニックなニュアンスで仕上げています。

Specialite du chefSpecialite du chef

鮑とカブを余すことなく使用したスペシャリテのリゾット。アワビとカブは薪焼きし、余ったカブの茎はリゾットソースに活用。仕上げにスモークで閉じ込めて香ばしさを引き立てています。濃厚なソースがクセになる一⽫です。

Viande

メインは薪⽕でじっくりと⽕入れした経産牛のフィレ肉。トリュフを使用したコクのあるソースをお好みであわせてお召し上がりください。

～Noel Course～概要

【提供期間】2025年12月8日(月)～25日(木)

【価格】全６品 15,000円(税込)

※12月23日(日)～25日(木)は17,000円(税込)

・アルコールペアリング5杯 ＋5,500円(税込)

・ノンアルコールペアリング4杯 ＋4,000円(税込)

お電話または公式HPよりご予約を承ります。

＜電話番号＞03-5860-5288

＜HP＞https://nature-tokyo.zetton.co.jp

■natuRe tokyoについて

レストランの繊細さと、ビストロの気軽さを併せ持つユーズフルダイニング「natuRe tokyo」。クリエティブディレクターを務めるのは国内外の星付き店で腕を磨き、RED U-35 2019でGOLD EGGおよび岸朝子賞と滝久雄賞を受賞したnatuRe waikikiのエグゼクティブシェフ、小川 苗。生産者と消費者の距離を縮め、安心安全な地元の食材を使う地産地消＝“Farm to Table”の思想を深め、Beyond the “Farm to Table”をテーマに環境に寄り添った国産食材をフレンチの技法で調理し、サステナブルな未来を紡ぐ新たなアイランド(日本)フレンチを提案します。

■natuRe tokyo Creative Director 小川 苗（Nae Ogawa）プロフィール

1992年、東京都生まれ。服部栄養専門学校を卒業後、南青山のレストラン「NARISAWA」に就職。21歳で渡米し、ニューヨーク、パリの星付きレストランでの経験を経て、2017年より「PARIS.HAWAII」にてスーシェフに就任。RED U-35 2019ではGOLD EGGおよび岸朝子賞と滝久雄賞を受賞。

■natuRe waikiki（ナチュール ワイキキ）について

natuRe waikikiは、歴史指定建造物を改装したヒストリックな空間で、ハワイならではのアイランドフレンチをお楽しみいただけるファインダイニングです。臨場感たっぷりに調理風景を眺められるシェフズカウンターと、より気軽にお楽しみいただけるバーエリアを併設。ハワイの豊かな“AINA”（＝大地）に育まれた良質かつ環境に配慮された食材を、フレンチの伝統技法で調理し、驚きと喜びに満ちた料理でゲストをお迎えします。

＜HP＞https://www.naturewaikiki.com(https://www.naturewaikiki.com)

■店舗情報

・店舗名：natuRe tokyo （ナチュール トウキョウ）

・住所：東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 E棟

・電話番号：03-5860-5288

・営業時間：営業時間 ：11:00～23:00 (LO 22:30)

[ランチ]11:00～15:00 (LO 14:30)

[カフェ]15:00～17:00 (LO 16:30)

[ディナー]17:00～23:00 (LO 22:30)

・定休日：不定休

＜HP＞https://nature-tokyo.zetton.co.jp

＜Instagram＞https://www.instagram.com/nature.tokyo

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり 店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/