「イオンタウン千種」１０月１７日（金）リニューアルオープン

イオンタウン株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：加藤久誠、以下：当社）は、愛知県名古屋市のショッピングセンター「イオンタウン千種」（以下：当ＳＣ）を１０月１７日（金）

リニューアルオープンします。

当ＳＣは、２００５年５月の開店以来、地域の皆さまにご愛顧いただき、おかげさまで２０周年を迎えました。この度のリニューアルは、国立大学法人名古屋工業大学との共同研究を通じて得られた知見を活かしています。当社も一員として参画する「鶴舞・千種エリアマネジメント協議会」の活動を通じ、将来ビジョンの策定や社会実験を積み重ね、これからの地域とＳＣのあり方について、継続した検討を続けています。こうした背景のもと、「地域とつながる“Ｓｏｃｉａｌ Ｓｔｏｒｅ”」を新たなコンセプトとして掲げ、地域の皆さまにさらに愛されるショッピングセンターを目指します。名古屋工業大学の伊藤孝紀准教授にデザイン監修いただき、屋外広場から施設内までが一体となった、地域とのつながりを一層深める空間づくりを行いました。

今回のリニューアルでは、商業施設初出店や当社初出店店舗を含む１６店舗が新たにオープンし、８１店舗の内、計３９店舗を刷新。毎日のお買い物がさらに便利で楽しくなる専門店が揃います。誰もが気軽に集い、学び、挑戦できる地域活動の拠点として、これからも地域の皆さまとともに歩んでまいります。

■リニューアルコンセプト

「Ｓｏｃｉａｌ Ｓｔｏｒｅ」～日常生活と地域活動のプラットフォーム～

地域の方の日常生活を支えるとともに、「過ごす場所」「集う場所」「学ぶ場所」「挑戦する場所」となることを目指します。趣味や関心事でつながるコミュニケーションの機会を創出し、毎日の暮らしと地域活動の拠点となり、地域に開かれたショッピングセンターを目指します。

＜イオンタウン千種 基本情報＞ ※１０月１７日時点

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5402_1_621d5853666a3bcb30ed6effae3100b9.jpg?v=202510081157 ]

※１０月８日時点での概要。

