50歳以上限定！新リフト券「50+(フィフティプラス)」販売開始のお知らせ

株式会社LOTTE Hotel Arai

日本有数の大自然と広大な敷地を誇るプレミアムな複合リゾート「ロッテアライリゾート」（運営：LOTTE Hotel Arai、所在地：新潟県妙高市、代表：福井 朋也）は、これまで60歳以上のお客様を対象にご提供していた割引リフト券を、より多くの皆様にご利用いただけるよう、対象年齢を50歳以上に拡大し、「50+(フィフティプラス)」リフト券として新たに販売を開始いたします。

人生の新たなステージを迎えた50歳以上の皆様に、より気軽にウインタースポーツを楽しんでいただきたいという思いから、特別価格でご提供いたします。ご友人やご家族とともに、ロッテアライリゾートの豊かな自然と多彩なゲレンデを満喫してください。

アライマウンテンリゾートスキー場について

※メインビジュアル（イメージ）

アライリゾートスキー場は、新潟県妙高市に位置する、国内外から高い評価を受けるプレミアムマウンテンリゾートです。好天時には日本海まで見渡せる雄大なロケーションが広がり、他のスキー場では味わえない特別な時間をお過ごしいただけます。

【圧倒的な積雪量と雪質】

年間累計積雪量は18mを超え、日本屈指の豪雪エリアとして知られています。極上の

パウダースノーを求めて、国内外から多くのスキーヤー・スノーボーダーが訪れます。

【多彩なコースとフリーライディングゾーン】

全14コース、最長滑走距離7,000mを誇り、初級者からエキスパートまで幅広く楽しめます。滑走面積の約8割が非圧雪(パウダー)ゾーンで、国内最大級のフリーライディングエリアを有しています。特に中・上級者やパウダー好きには理想的な環境です。

【豊富なアクティビティ】

スキー・スノーボード以外にも、全長1,501mのジップツアーや、スノーモービル、スノーチュービング、ファットバイクなど、冬の大自然を満喫できる多彩なアクティビティが揃っています。ノンスキヤーやファミリーでも楽しめる施設が充実しているのも大きな魅力です。

【充実したリゾート施設】

100万坪の広大な敷地内には、全４棟257室のホテル客室、スパ、温泉、プール、レストラン、カフェ、ファンクションルームなどが揃い、滞在型リゾートとしても高い評価を受けています。ゲレンデ直結のホテルで、快適なスキーイン・スキーアウトが可能です。さらに、星空を眺めながら入浴できる温泉や、子ども向けのプレイグラウンド、ボルダリンク、トランポリンなど、家族連れにも嬉しい設備が充実しています。

【50+(フィフティプラス) 2025-2026年 ハイシーズン券概要】

※アライマウンテンリゾート（イメージ）

利用期間：2025年12月13日(土)～2026年3月22日(日)

料金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154803/table/35_1_2ae3817990823739351041c511400b02.jpg?v=202510081157 ]

購入方法：公式サイト下記URLにて販売中

https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja/snow/ski-lift/economy-class

一日の終わりは「星空温泉」でゆったりと、心身を解き放つ至福のひととき

※星空温泉（イメージ）

日が傾き始め、リゾートが夕闇に包まれる頃、ロッテアライリゾートは昼間とはまた異なった静かな雰囲気に包まれます。一日の締めくくりには、心と体をゆったりと解きほぐす至福の温泉タイムをぜひお過ごしください。ロッテアライリゾート自慢の「星空温泉」は、その名の通り、夜には満天の星が降り注ぐかのような開放感あふれる露天風呂が特徴です。妙高の澄み切った空気の中で、天然温泉の恵みを存分にご堪能いただけます。疲れた体を癒し、煌めく星々を眺めながら、明日に向けて英気を養う、極上のリラックスタイムで一日の疲れをお癒しください。

ロッテアライリゾートについて

※ロッテアライリゾート (イメージ)

新潟県妙高市に位置するロッテアライリゾートは100万坪という広大な敷地に全4棟257室のホテル客室を完備しております。敷地内には全14コースあるスキー場を始め、スパ、プール、 レストラン、カフェ、ファンクションルーム、最長1,501mのジップツアーやツリーアドベンチャーなど各種アクティビティを完備した、アジアでもトップクラスの規模を誇るレジャー施設です。冬は一面に広がる雪景色の中ウィンタースポーツを楽しみ、グリーンシーズンは新緑と澄んだ空気を感じながら山並みをご堪能いただけます。日常から離れゆったりとした時間をお過ごしください。

所在地：新潟県妙高市両善寺1966

【公式アカウント/サイト】

■公式サイト

https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja

■公式ロッテアライリゾートInstagram

https://www.instagram.com/lottehotel_arai/

■公式アライマウンテンリゾートInstagram

https://www.instagram.com/lottearairesort/