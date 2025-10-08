アニメ「モンスターストライク　デッドバースリローデッド」Da-iCEによるオープニング主題歌「Monster」を使用したメインPVを公開！

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）のアニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」を2025年10月21日（火）23：00より、TOKYO MXほか全国45局にて放送します。このたび、オープニング主題歌「Monster」（Da-iCE）の楽曲を一部使用したメインPVを、10月7日（火）22：00より公開しました。

■メインPVを公開！（https://youtu.be/YzKUkrWv83U(https://youtu.be/YzKUkrWv83U)）

9月に公開したティザーPVに続き、このたび新たな映像を使用したメインPV（90秒）を公開しました。

本PVでは、Da-iCEが歌うオープニング主題歌「Monster」の音源の一部を本映像内で初解禁。

放送に先駆けて楽曲の一部をいち早く聴くことができるほか、作品の世界観やキャラクターたちの魅力をより深くご覧いただけます。

【ストーリー】

他者の顔が見えない少女「リンネ」。

怪異の調伏を生業とする家に生まれたリンネは初めての御役目に向かうものの、

予想を超えた異質な敵と遭遇。危機に陥ってしまう。

謎の男「ジュゲム」によって助けられた後、リンネは、自分が生きる世界を含むすべての世界、

通称「ストライク・ワールド」が脅威に晒されていると知る。

ジュゲムと共に終わりゆく世界の数々を旅する中で、

少女は絆を結んでゆく──

■Da-iCE「Monster」楽曲情報

楽曲名 ：Monster

作詞 ：岩岡徹 / 和田颯

作曲 ：和田颯 / 馬瀬みさき / 小林ファンキ風格(PARIS on the City!)

編曲 ：馬瀬みさき / 小林ファンキ風格(PARIS on the City!)

【プロフィール】

4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティスト「Da-iCE」。

メンバーは、ボーカルの大野雄大・花村想太と、パフォーマーの工藤大輝・岩岡徹・和田颯の5人。

2020年にリリースした『CITRUS』は、日本人男性ダンス＆ボーカルグループ史上初のストリーミング1億回再生を突破し、2021年「第63回 日本レコード大賞」を受賞。その後リリースした『スターマイン』は世代を問わずに楽しめる令和を代表するお祭りソングとして大きな話題を生んだ。昨年メジャーデビュー10周年を迎えリリースした『I wonder』は自身最速でストリーミング総再生数2億回を突破し、TikTok上の総再生数は10億回を記録。そして年末には悲願であった「第75回NHK紅白歌合戦」へ初出場を果たした。今夏は2025夏の高校野球応援ソング/「熱闘甲子園」テーマソングとして書き下ろした作品である『ノンフィクションズ』がSNSを中心に話題沸騰中。

Da-iCE オフィシャルサイト https://da-ice.jp/

■放送概要

タイトル ：アニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」

放送日 ：10月21日より毎週火曜23：00～（TOKYO MX）ほか

放送局 ：TOKYO MXほか全国45局

キャスト ：松岡禎丞、市ノ瀬加那、花澤香菜、水瀬いのり

オープニングアーティスト ：Da-iCE

エンディングアーティスト ：YZERR

作品公式サイト ：https://anime.monster-strike.com/deadverse-reloaded/

公式X ：https://x.com/monst_animation

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@monst_animation

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@monst_animation

公式mixi2 ：https://mixi.social/@monst_animation

【コピーライト】

(C)MIXI

■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年5月時点では世界累計利用者数が6,400万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS） 【iOS】iOS13.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■アニメ「モンスターストライク」概要

2015年10月10日（土）より配信を開始し、現在配信中のモンストアニメはスマホアプリ「モンスターストライク」に登場する多数のキャラクターが主人公となって、さまざまなストーリーを描いていくオムニバス形式の作品です。モンストアニメ全シリーズの世界累計再生回数は5億回（※）を突破、また、2025年10月より初めてとなる地上波TVシリーズとして「モンスターストライク デッドバースリローデッド」の放映を開始。

※YouTube配信における累計再生回数

