「サマーズイブ」新シリーズ、“美容発想”の最高峰*¹ プレミアムケア「プレシャス」誕生

ピルボックスジャパン株式会社

ピルボックスジャパン株式会社（本社：東京都港区北青山、代表取締役社長：稲積 憲）は、デリケートゾーンケア用ブランド「Summer’s Eve（サマーズイブ）」から、“美容発想”の最高峰*¹ プレミアムケア「プレシャス」シリーズを、2025年 10月29日より先行発売することをお知らせいたします。

“美容発想”の最高峰*¹ プレミアムケア

「サマーズイブ」はデリケートゾーンケアを50年以上研究してきており、本商品は「サマーズイブ」史上初となる最高峰*¹ プレミアムケアとして誕生しました。ニオイ*² 、黒ずみ*³ 、乾燥、むずむず*⁴ など、年齢とともに増えるデリケートゾーンの悩みに多角的にアプローチできる全方位ケアが2ステップでできるプレミアムケアです。

ステップ1【洗う】弱酸性設計のジェル状ウォッシュ

「サマーズイブ」ウォッシュシリーズはデリケートな肌のpHに合わせた弱酸性設計のジェル状タイプで、古い角質や汚れによるくすみを洗い流して、黒ずみ*³ ケアまでできます。さらに、11種類のアミノ酸*⁵ を配合し、肌本来のうるおいをサポートすることで、乾燥しがちなデリケートゾーンをやさしく保湿します。また、ヒアルロン酸*⁶ を配合し、高い保水力でしっとり感をキープしながら、乾燥を防いでバリア機能をサポートしてくれます。

ステップ2【整える】うるおいとハリのある肌へ導くセラム

ウォッシュで洗った後は、みずみずしいジェル状セラムでうるおいとハリのある肌へ導きます。保湿成分としてセラミドや3種の植物由来エキスを厳選配合し、くすみ*⁷ ケアとしてナイアシンアミド、ビタミンE、α-アルブチン（全て保湿成分）を配合して明るく透明感のある肌に整えます。

*¹ サマーズイブ内において

*² においの元となる汚れの除去（『プレシャス アミノモイストウォッシュ』のみ）

*³ 黒ずみの元となる汚れや古い角質の除去（『プレシャス アミノモイストウォッシュ』のみ）

*⁴ 乾燥による

*⁵ すべて保湿成分

*⁶ 保湿成分

*⁷ 乾燥による

■商品概要

商品名：サマーズイブ プレシャス アミノモイストウォッシュ

価格：2,420円（税込）

容量：237ml

使用方法：清潔にしたい部分を水またはぬるま湯で浸してから適量を手に取り、マッサージするように洗ったあと、よく洗い流してください。

商品詳細ページ :https://summerseve.jp/product/preciouswash

商品名：サマーズイブ プレシャス パーフェクトセラム

価格：2,970円（税込）

容量：30ml

使用方法：適量を手に取り、乾燥が気になる部分に指先で塗ってください。

商品詳細ページ :https://summerseve.jp/product/preciousserum



販売スケジュール：

●先行発売日：2025年10月29日

１.全国のバラエティーショップ（@cosme STORE・ロフト・プラザ・ハンズ・アインズ＆トルペの一部店舗）

＜@cosme STORE フラッグシップの販売店舗と販売期間＞

・@cosme TOKYO 10月29日～12月23日

・@cosme OSAKA 10月29日～11月25日

・@cosme NAGOYA 10月29日～11月25日

２.一部ECサイト（＠cosme SHOPPING・公式オンラインストア)

●EC発売日：2025年11月19日

ECモール（Amazon・楽天・Qoo10・Yahoo!ショッピング）

●一般発売日：2026年4月1日

全国のドラッグストア

■プレゼントキャンペーン情報

＠cosmeにて現品セットが、500名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催！

【プレゼント内容】

・サマーズイブ プレシャス アミノモイストウォッシュ 237mL（現品）

・サマーズイブ プレシャス パーフェクトセラム 30mL（現品）

【当選者数】

500名様

【応募期間】

2025/10/08 00:00～2025/11/04 23:59

【応募条件】

@cosmeプロデュースメンバーにご登録いただいている方

（未登録の方は@cosmeプロデュースメンバーに登録してください）

※ご当選の方には、メールにてお知らせいたします。

プレゼントキャンペーン詳細ページ :https://www.cosme.net/brands/107676/tieup/107676202510-01/page.html■「サマーズイブ」について

「サマーズイブ」は、アメリカ生まれのデリケートゾーンケアブランドで、1972年の発売以来50年以上にわたり、女性衛生分野のパイオニアとして親しまれています。デリケートな肌のpHに合わせた弱酸性設計に加え、婦人科医・皮膚科医による低刺激性*の検証を実施。やさしい処方と、隠れたニーズに応える製品ラインアップが特長です。

* すべての方にアレルギーなどの刺激が起こらないわけではありません

サマーズイブ公式サイト :https://summerseve.jp/■会社概要

社名：ピルボックスジャパン株式会社

本社所在地：東京都港区北青山 3-11-7 Aoビル 13F

代表取締役社長：稲積 憲

創業：2002 年 7 月 10 日

事業内容：自社企画・開発による健康食品、機能性表示食品、化粧品の製造・販売

海外有名ブランド製品の日本総代理店事業





