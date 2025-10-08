＜Qoo10 「梨」販売数ランキング＞今が最盛期！甘さ上々の和梨に注目！産地・品種おまかせの梨が人気

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、「梨」の販売数TOP5*を発表いたします。

産地も品種もおまかせのお得な梨が人気

8月～10月が最盛期となる梨は、秋の味覚を代表する人気の果物。今年は晴天が続いたことで甘さが凝縮され、各地で出来の良さが話題となっています。

Qoo10の販売数ランキングでは、味わいはそのままでお得に楽しめる梨が上位を占めました。梅雨時期の雨量が少なかった影響で小玉ながら糖度が高く、旬の産地や品種がおまかせで届く5kg以上のものが特に人気を集めています。

【1位】梨 7kg・10kg（ショップ名：フルーツショップサニー）

旬に合わせて、愛媛・徳島・石川・長野の美味しい産地をリレーし、幸水や豊水などの品種の梨をお届け。

URL： https://www.qoo10.jp/g/1170502685

【3位】梨 5kg（ショップ名：フルーツショップサニー）

産地・品種はおまかせで届く農家直送の和梨。形や大きさにばらつきはあるものの、甘さを堪能できる5kgセット。

URL： https://www.qoo10.jp/g/1169848677

【5位】熊本産 梨 約5kg（ショップ名：フルーツ甘味屋GGY）

熊本県産の甘くてジューシーな和梨のおまかせ商品。出荷時期に合わせて、旬の品種の梨が楽しめる。

URL： https://www.qoo10.jp/g/786892937

Qoo10「梨」販売数ランキング[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/853_1_9f9acacc592aae4f79b2dfa830f3f7eb.jpg?v=202510081157 ]

*Qoo10調べ データ抽出期間： 2025年8月1日（金）～8月31日（日）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「梨」カテゴリーの販売個数に基づいたランキングです。

飲み比べも楽しい！世界の梨ジュースをご紹介

水分をたっぷり含む梨は、残暑が続く今の時季の水分補給にもぴったり。夏に親しまれているスイカと同じく、みずみずしい甘さが魅力です。秋には自家製の梨ジュースを楽しむ人も増え、近年はコンビニやスーパーにも、和梨・洋梨・韓国梨などバリエーション豊かな梨ジュースが並ぶようになっています。そこで今回は、Qoo10で見つけた“世界の梨ジュース”をご紹介します。

信州の和梨ジュース（ショップ名：K.Y SHOP）

長野県産の梨果汁100％のストレートジュース。無加糖・無香料で、すっきりとした甘さが魅力。URL：https://www.qoo10.jp/g/1143962166

山形代表 ら・ふらんすジュース（ショップ名：Beisia Qoo10）

生産量日本一を誇る山形県産の「ラ・フランス」。香り高く上品な味わいのストレート果汁100％。URL：https://www.qoo10.jp/g/1160598409

ヘテ すりおろし梨ジュース（ショップ名：韓グルメ）

すりおろした果肉が入った、韓国で人気の梨ジュース。

URL：https://www.qoo10.jp/g/936065469

【eBay Japan合同会社】

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :https://www.qoo10.jp/

